Musik Ariana Grandes Bruder Frankie nennt sie ‚die größte Künstlerin unserer Generation‘

Ariana and Frankie Grande - Nickelodeon's Annual Kids' Choice Awards - Los Angeles 2011 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 11:00 Uhr

Ariana Grandes Bruder Frankie nennt sie 'die größte Künstlerin unserer Generation'.

Frankie Grande hat seine Schwester Ariana Grande nach dem Auftakt ihrer Eternal Sunshine Tour als „die größte Künstlerin unserer Generation“ bezeichnet.

Der 43-jährige Schauspieler, der derzeit im Broadway-Musical Titaníque auftritt, überschüttete seine Superstar-Schwester mit Lob und zeigte sich von Videos der Tour in den sozialen Medien begeistert. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ sagte er: „Sie ist unglaublich. Sie ist die größte Künstlerin unserer Generation. Ich darf das sagen, aber ich glaube auch, dass alle anderen das sagen würden, weil es einfach die Wahrheit ist.“ Er habe Ausschnitte in den sozialen Medien gesehen und wusste vorher laut eigener Aussage überhaupt nichts, da er sich bewusst überraschen lassen wollte. „Aber da ich erst in zwei Wochen hingehe, musste ich doch nachsehen“, so Frankie weiter. „Sie fliegt. Sie dreht Loopings. Sie singt mit voller Kraft. Ihre Absätze ragen bis in den Himmel. Der Pferdeschwanz ist zurück. Es ist einfach zu viel. Alles daran ist überwältigend.“

Ariana, die Berichten zufolge kürzlich ihre Beziehung mit ihrem ‚Wicked‘-Kollegen Ethan Slater beendet hat, geht damit erstmals seit ihrer Sweetener World Tour im Jahr 2019 wieder auf große Konzertreise. Vor Kurzem veröffentlichte sie die neue Single ‚Hate That I Made You Love Me‘ aus ihrem kommenden Album ‚Petal‘. Frankie hört den Song nach eigenen Angaben in Dauerschleife. Er sagte: „Zum ersten Mal in meinem Leben höre ich einen ihrer Songs immer wieder hintereinander. Als ich ihn zum ersten Mal hörte, dachte ich sofort: Noch mal, noch mal, noch mal. Der Song gräbt sich in deine Seele. Ich entdecke ständig neue Dinge darin und schreibe ihr darüber Nachrichten. Er hat so viele Ebenen, und ich bin völlig besessen davon.“

Ariana eröffnete ihre Tour am Sonntag (06. Juni) in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Nach dem Konzert veröffentlichte sie Fotos des Abends auf Instagram und schrieb: „Oakland, erste Nacht … Es scheint im Moment unmöglich, die richtigen Worte zu finden … deshalb kann ich im Augenblick nur Danke sagen. Von ganzem Herzen.“ Außerdem erklärte sie, dass sie ihre Fans vermisst habe, seit sie 2019 zuletzt auf Tour gewesen war. Ariana schrieb: „Ich liebe euch alle mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten. Und ich habe euch vermisst. Danke.“