Stars Armie Hammer: Er hat einen Podcast

Armie Hammer - On the Basis of Sex NYC premiere - DEC 2018 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 11:00 Uhr

Der Star hat eine neue Podcast-Serie gestartet.

Armie Hammer hat eine neue Podcast-Serie gestartet.

Der 38-jährige Schauspieler hat auf Instagram den Start von ‚The Armie HammerTime Podcast’ angekündigt und erklärt, dass das Projekt als eine Art „Tagebuch“ für ihn dienen wird. Armie sagte auf der Foto-Sharing-Plattform: „Ich habe ein paar Neuigkeiten; ich denke, einige von euch werden das lieben, und einige von euch werden es f****** hassen. Aber im Grunde genommen starte ich einen Podcast, und die ursprüngliche Idee des Podcasts war das Konzept, dass im Laufe eines Tages jede einzelne Person, mit der man zu tun hat, mindestens eine Sache weiß, die man nicht weiß. Bringen Sie mir also bei, was diese eine Sache ist.“

Armies Podcast wird sein neues Leben in Los Angeles begleiten, wobei er hofft, durch die Serie auch neue Dinge zu „lernen“. Er sagte: „Ich möchte lange, interessante Gespräche mit Leuten führen, die Werkzeuge oder Fähigkeiten haben oder Weisheit erlangt haben oder einfach nur irgendeinen Scheiß wissen, den ich nicht weiß [und] ich möchte lernen. Ich war die letzten vier Jahre weg und jetzt bin ich wieder da, weißt du. Was soll man da machen? Es wird also eine Art Tagebuch sein, eine Chronik, wie ich mein Leben wieder zusammensetze.“

Armie gab zuvor zu, dass seine schauspielerischen Ambitionen durch Gerüchte, er sei ein Kannibale, „getötet“ wurden.