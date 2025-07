Stars Arnold Schwarzenegger erinnert sich daran, wie er sich ‚in Amerika verliebt‘ hat

Arnold Schwarzenegger - Fubar - LA Premiere - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 09:00 Uhr

Der 'Terminator'-Star wuchs in Österreich auf, bevor er in den USA als Bodybuilder berühmt wurde.

Arnold Schwarzenegger hat sich als Kind „in Amerika verliebt“.

Der 77-jährige Schauspieler wurde in Österreich geboren und wuchs dort auf. Doch schon als Junge träumte er davon, in die USA auszuwandern. Gegenüber dem ‚Wall Street Journal‘ erzählte Schwarzenegger: „Mit zehn Jahren habe ich mich in Amerika verliebt. Das kam durch Filmrollen, die wir in der Schule angeschaut haben. Der Lehrer hat sie Bild für Bild weitergedreht.“

Von den Aufnahmen sei er „völlig fasziniert“ gewesen. „Die Filme zeigten Dinge wie das Empire State Building, die Golden Gate Bridge und Autos mit riesigen Heckflossen auf sechsspurigen Highways. Alles war total überdimensioniert“, erinnerte sich der ‚Terminator‘-Darsteller zurück.

Obwohl er zunächst als Bodybuilder bekannt wurde, war der gebürtige Österreicher fest entschlossen, irgendwann auch in Hollywood erfolgreich zu sein und es nach ganz oben zu schaffen. „So etwas hatte ich noch nie gesehen – der Glamour, die Lichter, die Häuser. Ich dachte nur: ‚Was mache ich eigentlich hier?‘ Ich wollte in Amerika sein und berühmt und reich werden“, berichtete der Star.

Zwar feierte Schwarzenegger riesige Erfolge als Bodybuilder, doch sein eigentliches Ziel war es immer, in der Filmbranche Fuß zu fassen. „Meine ganze Zeit verbrachte ich in der Welt des Kraftsports – ich trainierte für Wettkämpfe und träumte davon, Filmstar zu werden“, erzählte er.