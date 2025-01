Filmstar stichelt gegen "reiche Leute" Arnold Schwarzenegger spendet Millionen für Brandopfer in Los Angeles

Arnold Schwarzenegger unterstützt die Opfer der Feuerkatastrophe in Los Angeles mit einer hohen Geldsumme. (dam/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 10:33 Uhr

Seit mehreren Wochen wüten mehrere Brände in Los Angeles. Arnold Schwarzenegger will eine großzügige Summe für die Oper spenden. Mit der Mitteilung teilte er gegen wohlhabende Menschen aus: "Ich mag es nicht, wenn Unternehmen oder reiche Leute ihre Fans bitten, für sie zu spenden."

Arnold Schwarzenegger (77) kündigt eine Spende von einer Million Dollar (umgerechnet 960.000 Euro) an. Auf seinem Instagram-Account gab der Schauspieler am 21. Januar bekannt, die Geldsumme an drei verschiedene Organisationen, die sich für die Feueropfer in Los Angeles einsetzen, zu verteilen. Die Spende werde er aus eigener Tasche finanzieren. "Ich mag es nicht, wenn Unternehmen oder reiche Leute ihre Fans bitten, für sie zu spenden", so Schwarzenegger.

Gleichzeitig räumte der 77-Jährige in dem Post ein, dass viele seiner Fans ihn gefragt hätten, wie sie helfen könnten. "Deshalb habe ich mein Team ein T-Shirt entwerfen lassen […] Das Shirt könnte euch bekannt vorkommen – es basiert auf einem LA-Klassiker, dem gefälschten Exemplar von mir, der an der Strandpromenade von Venice an Touristen verkauft wird, nur dass ich mein Bild verwenden kann", erklärte Schwarzenegger zu dem Post, der den Entwurf zeigt.

Das Oberteil kostet 34,95 Euro und ist in sieben verschiedenen Größen erhältlich – von XS bis XXXXL. Der ehemalige Bodybuilder wolle 100 Prozent des Erlöses an dieselben drei Organisationen spenden.

Zahlreiche Stars spenden

Schwarzenegger ist nicht der einzige Promi, der einen Beitrag zur Unterstützung der Opfer in und um Los Angeles leistete. Unter anderem hatte Sängerin Beyoncé (43) am 12. Januar bekannt gegeben, dass ihre Wohltätigkeitsstiftung BeyGOOD 2,5 Millionen US-Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro) spendet. "Der Fonds ist für Familien im Raum Altadena/Pasadena, die ihre Häuser verloren haben, sowie für Kirchen und Gemeindezentren bestimmt, um den unmittelbaren Bedürfnissen der von den Waldbränden Betroffenen Rechnung zu tragen", hieß es auf der Instagram-Seite der Stiftung.

Auch Eva Longoria (49) spendete mit ihrer Stiftung, der Eva Longoria Foundation, eine Million Dollar an zwei verschiedene Organisationen – das berichtete "Deadline" am 13. Januar. Die Summe stammt laut der Seite aus dem Preisgeld des Courage and Civility Awards von 50 Millionen Dollar, den Longoria vergangenes Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) verliehen bekam. Zudem reiste die Schauspielerin selbst nach Los Angeles, um dort ehrenamtlich zu arbeiten.

Video News

Promis singen für Opfer der Brandkatastrophe

Neben Spenden und freiwilligen Arbeiten versammeln sich zahlreiche Stars im Rahmen der Benefizveranstaltung "FireAid" in einer Woche in Inglewood im Großraum Los Angeles. "Das 'FireAid'-Benefizkonzert findet am 30. Januar im Intuit Dome und im Kia Forum statt und ist dem Wiederaufbau von Gemeinden gewidmet, die durch Waldbrände verwüstet wurden. Spenden […] werden unter der Aufsicht der Annenberg Foundation für kurzfristige Hilfsmaßnahmen und langfristige Initiativen zur Verhinderung künftiger Brandkatastrophen in ganz Südkalifornien verwendet", heißt es auf der Homepage von "FireAid".

Bei dem Konzert werden unter anderem Stevie Wonder (74), Olivia Rodrigo (21) und Billie Eilish (23) für die Opfer der Brandkatastrophe singen.

Bereits seit mehreren Wochen wüten in der US-Metropole mehrere Feuerbrände. Mehreren Medienberichten zufolge haben mindestens 27 Menschen ihr Leben verloren.