Film Ashley Greene: Ihr erster Horrorfilm war ‚Interview mit einem Vampir‘

Bang Showbiz | 05.05.2025, 09:00 Uhr

Die 'Twilight'-Schauspielerin verrät, wann sie zum ersten Mal mit dem Horror-Genre in Berührung kam.

Ashley Greenes erste Erfahrung mit dem Horror-Genre war ‚Interview mit einem Vampir‘.

Die ‚Twilight‘-Darstellerin spielt in dem neuen Horrorfilm ‚It Feeds‘ mit und erklärte, wie der 1994 erschienene Kult-Film mit Tom Cruise und Brad Pitt in den Hauptrollen als Kind ihr Interesse an gruseligen Filmen geweckt hatte.

Im Gespräch mit ‚The AU Review‘ verriet sie: „Ich war noch sehr jung und ich weiß, dass es kein traditioneller Horrorfilm ist, aber meine Mutter war nicht begeistert davon. Ich war bei meinem Cousin zu Hause und wir haben ihn geschaut. Ich mochte ihn wirklich.“

Als sie älter war, begann die Schauspielerin, alleine Horrorfilme in ihrem Haus zu schauen. „Ich habe mich eine Zeit lang von dem Genre entfernt, aber ich mochte es, bis ich in mein eigenes Haus zog und dann sehr spezifisch wurde, welche Horrorfilme ich sehen wollte“, erzählte sie. „Ich habe ‚The Strangers‘ geschaut und, oh mein Gott, warum habe ich das getan?“ Das Model gestand: „Ich werde nie wieder mein Haus verlassen!“

In ‚It Feeds‘ spielt Ashley eine hellsichtige Therapeutin, die sich mit ihrer eigenen traumatischen Vergangenheit auseinandersetzen muss, um ein Mädchen zu retten, das von einem bösen Geist heimgesucht wird. „Ich denke, es ist immer eine Herausforderung, mir selbst zu vertrauen und einfach loszulassen in diesen Momenten“, erklärte die 38-Jährige.

Das sei oft leichter gesagt als getan. „Ich finde, dass immer dieser Moment kommt, in dem ich denke: ‚Oh nein, was ist, wenn ich es nicht hinbekomme?‘ Es ist so ein unnormaler Raum, wie täuscht man Adrenalin vor?“, schilderte sie. Umso wichtiger findet es Ashley, sich ausreichend auf ihre Rollen vorzubereiten.