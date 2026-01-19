Stars Ashton Kutcher: Von Tom Ford gefeuert

Ashton Kutcher And Mila Kunis - Dodger Stadium - Los Angeles - August 8th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 11:00 Uhr

Ashton Kutcher wurde von Tom Ford gefeuert, weil er für Gucci „zu dick“ war.

Der Hollywood-Schauspieler begann seine Karriere als Model und lief für Modehäuser in ganz Europa über den Laufsteg, bevor er nach einer Rolle in ‚Die wilden Siebziger‘ zum Fernsehen wechselte. Nun hat er verraten, dass er die Chance hatte, für Gucci zu modeln, als Ford noch Chef war, aber wegen seines Übergewichts entlassen wurde.

Kutcher erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich bin aufgetaucht, bin für die [Gucci]-Modenschau nach Italien geflogen, und [Ford] hat mir so etwas wie eine rosa Badehose angezogen … [Ford] meinte: ‚Er ist zu dick.‘ Und dann wurde ich gefeuert.“ Kutcher verriet, dass er seitdem mit Ford über den Vorfall gesprochen hat und betonte, dass beide die lustige Seite daran sehen können. Er erzählte: „Ich lache jetzt mit ihm darüber, und er sagt: ‚Du warst zu dick.‘ Ich sagte: ‚Mann, ich wog 81 Kilogramm ! Was redest du da?'“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Er hatte eine bestimmte Vorstellung davon, was er wollte, was er sehen wollte, was in seinen Augen das Richtige war. Das bedeutete nicht, dass ich weniger wert war, sondern nur, dass ich in diesem Moment nicht das Richtige für ihn war.“

Kutcher erklärte, dass „einige der schönsten Menschen der Welt“ mit Unsicherheiten bezüglich ihres Aussehens zu kämpfen haben, und sagte: „Ich habe sehr schnell erkannt, dass jeder Unsicherheiten hat. Jeder. Wenn man lange genug in den Spiegel schaut, findet man etwas, das man nicht mag oder das man für verbesserungswürdig hält oder das man gerne anders hätte.“ Der Schauspieler verriet zudem, dass er aufgrund seines Aussehens oft Rollen bekommen oder verloren hat.