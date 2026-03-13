Stars Aufgeschlagene Knöchel und Schweinemist: Ereignisreicher ‚Peaky Blinders‘-Start für Barry Keoghan

Barry Keoghan - Hurry Up Tomorrow - New York Premiere - Starpix - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 18:00 Uhr

Barry Keoghan hat sich an seinem ersten Drehtag für den ‚Peaky Blinders‘-Film „alle Knöchel aufgeschlagen“ und sich in Schweinemist gewälzt.

Der ‚Crime 101‘-Schauspieler spielt im Kino-Spin-off der Kultserie die Rolle des Duke, Sohn von Cillian Murphys Figur Tommy Shelby, und der Star hatte einen sehr denkwürdigen Einstieg in die Saga. An seinem ersten Drehtag musste er nämlich gleich eine Kampfszene in einem Schweinestall mit seinem Leinwand-Vater drehen musste.

Auf die Frage, ob im Schweinestall eine künstliche Substanz verwendet wurde, stellte Cillian gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘ klar: „Nein, es war Scheiße. Schweine scheißen viel. Wirklich viel. Und wir waren mittendrin.“ Barry ergänzte in dem gemeinsamen Interview: „Das war mein erster Drehtag. Ich habe mir alle Knöchel aufgeschlagen.“ Diese Verletzung entstand aus Barrys Ehrgeiz, die Szene möglichst realistisch herüberzubringen. Ganz so dramatisch hätte es laut seinem Co-Star aber gar nicht werden müssen. Barry fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass ich auf den Boden geschlagen habe und Cillian sagte: ‚Oh Mann, das musst du nicht tun.‘ Aber ich wollte es. Ich musste mich selbst anstacheln, um auf ihn loszugehen. Es war ein großartiger Tag!“ Barrys Highlight war der Moment, als er Cillian in seiner Rolle auf sich zukommen sah. Er erinnerte sich: „Er war zu Tommy Shelby geworden. Ich dachte: ‚Wow. Jetzt habe ich ein Problem. Wo ist Cillian hin?'“

Der Schauspieler verriet weiter, dass er schon lange ein Fan von ‚Peaky Blinders‘ war und daher den Druck, der auf dem Film lastet, gut kannte. Trotzdem hatte er großen Spaß in der Produktion. Er fügte hinzu: „Ich weiß, dass es eine wilde Fangemeinde gibt und dass sie Erwartungen an diesen Film haben. Es ist unmöglich, das nicht zu spüren.“ Er wurde dennoch herzlich empfangen: „Und mit Cillian zu arbeiten – was für eine Freude.“

Der 33-jährige Schauspieler war für Cillian von Anfang an die erste Wahl für die Rolle seines Serien-Sohns, nachdem sie 2017 gemeinsam an ‚Dunkirk‘ gearbeitet hatten und danach in freundschaftlichem Kontakt geblieben waren. Der 49-Jährige sagte: „Barry ist ein Feuerwerk – richte eine Kamera auf ihn und plötzlich ist er fesselnd.“ Er schreibt seinem Kollegen etwas „Gefährliches“ zu und betitelt dessen Schauspielstil als „eine Unberechenbarkeit, die man für diese Figur braucht“. Weiter sagte er: „Aber auch diese Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit auf der Leinwand ist eine Superkraft für einen Schauspieler.“