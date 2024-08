"Party nicht zu Ende" Aus für „Tatort“-Urgestein Mechthild Großmann: Wie geht es weiter?

Eines der beliebtesten "Tatort"-Teams des Landes, hier im Fall "Spieglein, Spieglein" von 2019: Axel Prahl mit Mechthild Großmann, Jan Josef Liefers und ChrisTine Urspruch (v.l.). (wue/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 14:14 Uhr

Das Team des Münster-"Tatorts" muss sich schon bald von Mechthild Großmann verabschieden. Wie geht es mit der beliebten Reihe danach weiter?

Mechthild Großmann (75), Veteranin des Münster-"Tatort", wird nur noch in wenigen Episoden der Reihe zu sehen sein. Doch wie geht es nach dem Aus von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, der Chefin von Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl, 64) und Rechtsmediziner Professor Boerne (Jan Josef Liefers, 60), für eines der beliebtesten "Tatort"-Teams weiter? Darauf gehen sowohl Prahl als auch Liefers jetzt ein.

Der WDR hatte kürzlich mitgeteilt, dass Großmann, die schon seit mehr als 22 Jahren dabei ist, mit ihrer Rolle aus der Krimireihe ausscheiden wird. Sie werde noch in drei kommenden Episoden zu sehen sein, dann wolle sie sich anderen Projekten annehmen.

"Wenn Ende 2025 der letzte Münster-'Tatort' mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten", wird die Schauspielerin in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten, möglichst mit Musik – und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da."

Thiel und Boerne pfeifen, "aber noch lange nicht aus dem letzten Loch"

Eines Berichts der "Bild"-Zeitung zufolge werde derzeit darüber diskutiert, wie Großmann ersetzt werden soll. Als mittelfristiges Zeil habe man für das Münster-Team mindestens 50 Fälle gesetzt. Im Gespräch mit der Tageszeitung bedauert Liefers das Aus seiner Kollegin und freue sich "auf drei weitere gemeinsame Folgen bis Ende 2025".

Auf das eigene Ende beim Münster-"Tatort" angesprochen, erklärt der Schauspieler: "Axel und ich machen es wie Benjamin Guggenheim. Wir helfen allen in die Rettungsboote, ziehen uns unsere Smokings an und gehen mit der 'Titanic' und einem guten Whiskey in der Hand unter." Superstar Céline Dion (56) singe dann dazu, scherzt der Boerne-Darsteller. Und Prahl fügt an: "So lange die Musik läuft, ist die Party nicht zu Ende. Und wir pfeifen noch sehr fröhlich. Aber noch lange nicht aus dem letzten Loch."

Bleibt zu hoffen, dass die Party auch bis nach der großen 50 noch weiterläuft. Denn wenn mit dieser für Boerne und Thiel Schluss sein sollte, käme das Ende früher, als vielen "Tatort"-Fans lieb sein dürfte. 45 Fälle wurden bereits ausgestrahlt, der 46. Münster-"Tatort" mit dem Titel "Man stirbt nur zweimal" ist derzeit für das vierte Quartal 2024 geplant.