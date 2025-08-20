Film Austin Butler: ‚Caught Stealing‘-Dreharbeiten waren körperliche Herausforderung

Austin Butler - Caught Stealing UK gala screening 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 14:00 Uhr

Der Darsteller erzählte, dass er sich bei den Dreharbeiten beinahe die Rippe gebrochen hätte.

Austin Butler erzählte, dass er sich bei den ‚Caught Stealing‘-Dreharbeiten beinahe die Rippe gebrochen hätte.

Der 34-jährige Schauspieler, der in Darren Aronofskys neuer Krimikomödie die Rolle des Hank Thompson spielt, drehte für den neuen Film eine Szene, in der sein Alter Ego von zwei Russen, darunter Pavel (Nikita Kukushkin), „verprügelt“ wird.

Butler erinnerte sich vor Kurzem in einem Interview mit ‚Men’s Health‘ an die körperlich herausfordernde Szene und sagte: „Er [Aronofsky] hat mich in diesem Film ganz schön durch die Mangel genommen. Ich renne viel vor Leuten weg, die mich mit Autos verfolgen, und ich werde immer wieder verprügelt. Ich werde in diesem Film von diesen beiden Russen verprügelt.“ Austin scherzte darüber, dass ihm sein Co-Star „so heftig“ einen „Kopfstoß in die Seite verpasste“, dass er „sehr beeindruckt“ gewesen sei. Er witzelte: „Aber dann kam er auf die Idee, mir einen Kopfstoß in die Seite zu verpassen, so wie ein kleiner Widder oder so. Und er tat es so heftig, dass er mir mit seinem Kopf fast eine Rippe brach. Ich war sehr beeindruckt.“