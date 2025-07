Film ‚Avengers: Doomsday‘: Regisseur Matt Shakman ist bereit, an Russo-Brüder zu übergeben

Pedro Pascal in Fantastic Four Teaser Poster - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 18:00 Uhr

Der Regisseur von ‚The Fantastic Four: First Steps‘, Matt Shakman, ist bereit, den Stab an Joe und Anthony Russo für ‚Avengers: Doomsday‘ weiterzugeben.

Der 49-jährige Filmemacher hat den kommenden Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) inszenier. Jetzt verriet er, dass das Regie-Duo das Set von ‚The Fantastic Four: First Steps‘ besuchte, um ein Gespür für die titelgebende Familie zu bekommen, bevor sie sich an ihren Blockbuster machten, der 2026 erscheinen soll.

Im Gespräch mit ‚Deadline‘ sagte Shakman über die Russo-Brüder: „Sie waren sehr neugierig, was wir gemacht haben – sie kamen, um unsere Sets zu besichtigen, und sie sahen sich Szenen an, die wir zusammenschnitten.“ Die Regie-Nachfolgenden wollten die Figuren kennenlernen, während sie an ihrer Geschichte und ihrem Drehbuch arbeiteten: „Damit ich ihnen den Stab übergeben konnte und diese Figuren gut aufgehoben sind.“

‚The Fantastic Four: First Steps‘ – mit Pedro Pascal als Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby als Sue Storm/The Invisible Woman, Joseph Quinn als Johnny Storm/The Human Torch und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm/The Thing – folgt der titelgebenden Familie, die nach einem kosmischen Unfall während einer Weltraummission außergewöhnliche Kräfte erhält. Während sie versuchen, mit ihrer neuen Identität zurechtzukommen, müssen sich die Fantastic Four zusammenschließen, um die wachsende Bedrohung durch Galactus (Ralph Ineson) zu stoppen, der die Erde zerstören will.

Auch wenn er „keine Ahnung“ habe, was Marvel-Chef Kevin Feige für die Fans mit ‚Avengers: Doomsday‘ geplant hat, betonte Ineson, dass er sich „natürlich“ mit Robert Downey Jr.s Doctor Doom zusammentun würde, wenn er die Chance bekäme. Er sagte: „Ich habe keine Ahnung, was Kevin Feige und die anderen geplant haben, aber ich habe vor ein paar Jahren ein paar Tage lang mit Robert an ‚Dolittle‘ gearbeitet, und er ist ein absoluter Gentleman und ein großartiger Schauspieler. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten und ihm bei der Arbeit zuzusehen. Also ja, wenn ich die Chance hätte, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten – natürlich würde ich das tun.“