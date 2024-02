Musik Azealia Banks: Neuer Seitenhieb gegen Beyoncé

Azealia Banks - Koko London 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 14:00 Uhr

Azealia Banks hat Beyoncé gewarnt, dass sie sich „wieder lächerlich machen“ werde, wenn sie Country-Musik mache.

Die ‚Break My Soul‘-Hitmacherin hat gerade ihre Pläne für die Veröffentlichung eines Country-Albums bestätigt und während eines Werbespots für Verizon beim Super Bowl VIII am Sonntagabend (11. Februar) zwei neue Singles herausgebracht. In dem Spot versuchte die 42-Jährige, das Internet mit Stunts wie einem Hologramm namens Beyonc-AI und einem Film namens Barbey zu knacken, bevor sie erklärte: „Okay, sie sind bereit. Lasst uns die neue Musik herausbringen. Ich habe euch allen gesagt, dass ‚Renaissance‘ noch nicht vorbei ist.“

Nach der Ausstrahlung des Werbespots veröffentlichte sie sofort zwei neue Singles – ‚Texas Hold Em‘ und ‚16 Carriages‘ – und bestätigte, dass ‚Renaissance Act II‘, der zweite Teil ihrer geplanten ‚Renaissance‘-Trilogie, am 29. März erscheinen wird.

Allerdings sind nicht alle von der Interpretation der Country-Musik des R’n‘B-Superstars begeistert, unter anderem die freimütige ‚212‘-Hitmacherin Azealia, die sogar so weit ging, Beyoncés Ehemann, den Musikmogul Jay-Z, zu beschuldigen, sie dazu „gemobbt“ zu haben. Die 32-jährige Rapperin begann ihren Instagram-Stories-Post mit den Worten: „Ich liebe dich, aber diese R’n’B-Läufe über den Leslie Feist-Back Beats fühlen sich an wie Pickmesha. Nichts daran ist Country. Du gibst Leuten die perfekte Vorlage, sich über dich lustig zu machen. Country-Musik hat etwas Theatralisches. Diese [Country-]Kritiker werden nicht einfach eine hässliche blonde Perücke und Mobbing von Jay-Z akzeptieren. Es ist ein großer musikalischer Betrug.“