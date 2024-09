Erstes Kind mit Musiker Darius Zander „Bachelor“-Gewinnerin Jennifer Lange ist Mama geworden

Jennifer Lange und Darius Zander freuen sich über ihr erstes gemeinsames Kind. (dr/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 16:22 Uhr

Jennifer Lange ist jetzt eine Mama! Die ehemalige "Bachelor"-Siegerin brachte ihren Sohn Anton am Montag per Hausgeburt zur Welt. Via Instagram zeigt sich die Ehefrau von Musiker Darius Zander überglücklich.

Tolle Nachrichten von der ehemaligen "Bachelor"-Gewinnerin Jennifer Lange (30): Ihr Baby ist da! Die Siegerin aus der neunten Staffel der beliebten RTL-Datingshow ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das gab die Influencerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account am Mittwoch bekannt. Zu einem Foto, das sie innig mit ihrem Ehemann Darius Zander (40) und dem Neugeborenen zeigt, schreibt Lange: "Da bist du… unser kleines Wunder."

In dem dazugehörigen Post verrät sie auch den Namen ihres Sohnes: Anton. Ihr Baby sei bereits am 2. September um 20:06 Uhr Zuhause zur Welt gekommen. "Wir können unser Glück nicht in Worte fassen", schließt sie ihren Eintrag ab, der natürlich auch vom Vater des Kindes auf dessen Instagram-Profil geteilt wurde. Zu dem Bild packte Lange abschließend noch die Hashtags #liebe, #familie und #hausgeburt.

Nach der Trennung von ihrem "Bachelor" Andrej Mangold (37) gab Lange im August 2021 ihre Beziehung mit dem Musiker und Songwriter Darius Zander aus Köln bekannt, im Mai dieses Jahres folgte die Verlobung. Anfang August gab sie ihm hochschwanger das Jawort. Lange teilte bereits am 14. Februar die Schwangerschafts-News ebenfalls via Instagram mit ihren Fans und nahm ihre mittlerweile mehr als 325.000 Follower anschließend mit auf die Reise durch die besondere Zeit. Im Juni verrieten Lange und Zander dann, dass sie einen Jungen erwarten.

Trennung von Andrej Mangold nach "Das Sommerhaus der Stars"

Die Beziehung von Jennifer Lange zum ehemaligen Basketball-Profi und Ex-Bachelor Mangold hielt nach der "Bachelor"-Staffel im Jahr 2019 bis November 2020. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars", die für viele negative Schlagzeilen gesorgt hatte, trennten sie sich und gaben in einem gemeinsamen Statement bekannt, künftig "unterschiedliche Wege" zu gehen.