Bad Bunny will beim Super Bowl ‚einfach Spaß haben'

Bad Bunny at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 14:00 Uhr

Bad Bunny will beim Super Bowl 'einfach Spaß haben'.

Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl wird eine „riesige Party“.

Der 31-jährige Star steht an diesem Wochenende in der Halbzeitshow des Super Bowls auf der Bühne und hat seinen Fans bereits einen kleinen Einblick gegeben, was sie erwarten können. Der ‚Mia‘-Interpret sagte den Apple-Music-Radio-Moderatoren Zane Lowe und Ebro Darden: „Ich will einfach, dass die Leute Spaß haben. Es wird eine riesige Party – das können die Menschen immer von mir erwarten. Natürlich wird auch viel von meiner Kultur dabei sein. Ich will keine Spoiler verraten, aber es wird Spaß machen!“ Trotz der enormen Aufmerksamkeit rund um den Auftritt versucht der Sänger, sich selbst nicht unter Druck zu setzen. Über seine Vorbereitung erklärte er: „Ich wache auf, trainiere, trinke meinen Kaffee und versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich möchte es als 13 Minuten sehen, in denen ich einfach etwas mache, das ich liebe. Ich versuche, es zu genießen. Ich weiß, dass ich Spaß haben werde. Alle werden an diesem Tag Spaß haben. Ich versuche, mir keinen Druck zu machen.“

Unterdessen hatte Shakira bereits verraten, wie stolz sie auf Bad Bunny ist, dass er die Super-Bowl-Halbzeitshow bestreitet. Die 49-jährige Sängerin stand 2020 selbst gemeinsam mit Bad Bunny bei ihrer eigenen Halbzeitshow auf der Bühne und freut sich darauf, erneut einen lateinamerikanischen Star auf der größten Sportbühne der Welt zu sehen. Im Gespräch mit ‚Variety‘ sagte Shakira über Bad Bunnys Auftritt: „Es wurde auch Zeit! Ich erinnere mich, dass es damals schon ein mutiger Schritt war, einen Teil unserer Show auf Spanisch zu machen. Die Akzeptanz spanischsprachiger Musik im Mainstream hat sich seit meinen Anfängen enorm weiterentwickelt.“ Shakira hoffe und glaube, dass all die Momente, in denen ihre Musik zunächst auf Widerstand oder Verwunderung im englischsprachigen Raum gestoßen sei, den Weg zu dem geebnet hätten, wo sie heute stehe. „Und ich bin so stolz auf Bad Bunny, der nicht nur die lateinamerikanische Kultur repräsentiert, sondern auch zeigt, wie wichtig spanischsprachige Musik weltweit geworden ist“, so die Sängerin weiter.