Stars Bambi in der Kategorie ‚Legende‘ geht an eine Ikone der Popmusik

Bang Showbiz | 11.11.2025, 18:00 Uhr

Dieses Jahr wird eine absolute Musikikone mit dem Bambi in der Kategorie 'Legende' geehrt.

Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung wird eine absolute Ikone der Popmusik erwartet.

Die Vorbereitungen für die Award-Zeremonie am Donnerstag (13. November) laufen aktuell auf Hochtouren. Der Großteil der Preise, die besondere Leistungen im Entertainment-Bereich auszeichnen, wird jedes Jahr an deutschsprachige Künstler verliehen, doch eine besondere Auszeichnung geht dieses Mal an eine legendäre Künstlerin aus dem Bereich Popmusik: Niemand Geringeres als Cher darf die Trophäe in der Kategorie ‚Legende‘ entgegen nehmen.

Die Sängerin, die sich im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere auch als Schauspielerin einen Namen machte, begann ihre Laufbahn im Showgeschäft an der Seite ihres damaligen Partners Sonny Bono als Duo Sonny and Cher. Nach der Trennung startete sie eine atemberaubende Solokarriere und schrieb mit Hits wie ‚Turn Back Time‘, ‚Believe‘ und ‚Strong Enough‘ Musikgeschichte. Auch heute noch – im stolzen Alter von 79 Jahren – ist Cher als Musikerin aktiv. Ihr anhaltender Einfluss auf die internationale Popkultur macht sie deshalb zur perfekten Preisträgerin für den ‚Legenden‘-Bambi.

Alexandra Link, Mitglied der Bambi-Jury und Chefredakteurin von ‚Digital Elle‘, ‚Harper’s Bazaar‘ und ‚Esquire‘, sagte in einem Statement: „Cher ist eine Legende, weil sie nie aufgehört hat, sie selbst zu sein – laut, stolz und unerschrocken. Sie inspiriert Generationen von Künstlerinnen und setzt sich mit Leidenschaft für die LGBTQ+ Community, die Aidshilfe, soziale Gerechtigkeit und den Tierschutz ein. Bis heute steht sie für Selbstbestimmung, Stärke und die Macht, sich immer wieder neu zu erfinden.“ Die diesjährige Bambi-Verleihung wird am 13. November ab 20.15 Uhr live aus den Bavaria Studios übertragen.