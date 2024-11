"Vaiana 2"-Aufführung in Berlin Barbara Becker feiert Filmpremiere im dunklen Jumpsuit

Barbara Becker bei der Premiere des Kinofilms "Vaiana 2" im "Zoo Palast" in Berlin. (hub/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 13:32 Uhr

"Vaiana 2" kommt in die Kinos und feierte vorab seine Deutschlandpremiere in Berlin. Mit dabei war auch Barbara Becker, die sich in einem dunklen Einteiler zeigte.

Barbara Becker (58) hat sich bei der Premiere des Kinofilms "Vaiana 2" in Berlin in einem lässigen Outfit gezeigt. Zu dem Event im "Zoo Palast" erschien sie in einem schwarzen Jumpsuit in Lederoptik. Das langärmlige Ensemble zierte eine Metallic-Gürtelschnalle. Zu dem Einteiler kombinierte die 58-Jährige ebenfalls dunkle geschnürte Stiefel und eine bunte Tasche.

Barbara Becker und viele andere Promis feiern bei Filmpremiere in Berlin

Den Ausschnitt von Beckers Jumpsuit schmückten außerdem mehrere Halsketten. Zudem trug die Unternehmerin und Designerin Ohrringe und einen blauen Armreif. Neben ihrer Flechtfrisur setzte sie auf dunkles Augen-Make-up und dezenten Lippenstift.

Die frühere Ehefrau des ehemaligen Tennisprofis Boris Becker (57) war nicht das einzige bekannte Gesicht bei der Veranstaltung: Mit Barbara Becker liefen unter anderem auch Schauspieler Frederick Lau (35) und Moderatorin Annika Lau (45) oder die Schauspielerinnen Lina-Larissa Strahl (26) und Susan Sideropoulos (44) über den blauen Teppich der "Vaiana 2-Filmpremiere in Berlin.

Darum geht es in der "Vaiana"-Fortsetzung

Mit "Vaiana 2", der am 28. November in die Kinos kommt, gibt es ein neues Abenteuer für Heldin Vaiana, Halbgott Maui und einer neuen Crew ungewöhnlicher Seeleute. "Nachdem sie eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss Vaiana auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat", heißt es vorab über den Inhalt des Films.

Der computeranimierte Abenteuerfilm ist die Fortsetzung von "Vaiana" aus dem Jahr 2016. Nach acht Jahren Wartezeit dürfen die Fans des ersten Teils damit wieder in die Welt polynesischer Mythen eintauchen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich dabei wohl auch wieder auf viel Musik freuen.