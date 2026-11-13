Stars Barbara Broccoli wird neue Präsidentin der National Film and Television School

Barbara Broccoli - June 2022 - Famous - Into Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 10:00 Uhr

Barbara Broccoli tritt die Nachfolge von Lord David Puttnam als Präsidentin der britischen National Film and Television School an.

Barbara Broccoli übernimmt die Präsidentschaft der britischen National Film and Television School (NFTS).

Die Filmproduzentin, die vor allem durch ihre Verbindung zum James-Bond-Franchise bekannt ist, folgt auf Lord David Puttnam, der künftig als Ehrenpräsident fungieren wird. Die 66-Jährige ist seit vielen Jahren mit der Filmschule verbunden. Ihr Vater, Albert R. „Cubby“ Broccoli, war zuvor für das Bond-Franchise verantwortlich. In einer Erklärung sagte sie: „Es ist eine große Ehre, Präsidentin der National Film and Television School zu werden und damit in die Fußstapfen von Lord David Puttnam zu treten.“

Broccoli betonte, dass sie aus eigener Erfahrung wisse, wie wichtig die Ausbildungseinrichtung für die Entwicklung neuer Talente und die Zukunft der Filmbranche sei. „Da im Januar das Cubby-Broccoli-Gebäude eröffnet wird, ist diese Ernennung für mich von besonderer Bedeutung. Mein Vater glaubte an die Kraft des Filmemachens und daran, talentierten Menschen die Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu sein“, fügte sie hinzu.

Die NFTS erklärte, Broccolis Ernennung knüpfe an ihre langjährige Verbindung zur Schule und ihr Engagement für die Förderung aufstrebender Filmschaffender an. „Ihr fundiertes Branchenwissen, ihre herausragenden kreativen Leistungen und ihre Leidenschaft dafür, neuen Stimmen Gehör zu verschaffen, werden von unschätzbarem Wert sein, während die Schule ihre Position als weltweit führende Ausbildungsstätte für Film, Fernsehen und Games weiter festigt“, hieß es außerdem.

Auch ihr Vorgänger David Puttnam begrüßte die Entscheidung. Der Oscar-prämierte Produzent, zu dessen bekanntesten Arbeiten ‚Die Stunde des Siegers‘ und ’12 Uhr nachts – Midnight Express‘ zählen, zeigte sich erfreut darüber, die Präsidentschaft an seine enge Freundin weitergeben zu können. „Die Schule in so guten Händen zu wissen, ist eine Möglichkeit, die letzte meiner vielen Verpflichtungen gegenüber meinem Vorgänger Richard Attenborough zu erfüllen“, erklärte der 85-Jährige. Seine langjährige Beziehung zur Filmschule sowie die Herausforderungen, die Puttnam gemeinsam mit ihr bewältigt habe, hätten seine berufliche Laufbahn entscheidend geprägt.