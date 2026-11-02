Stars Barbara Palvin wehrt sich gegen Kritik an Laufsteg-Comeback sechs Wochen nach der Geburt

Barbara Palvin - Victoria's Secret Fashion Show 2026 - Runway - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 10:00 Uhr

Barbara Palvin hat auf die Kritik reagiert, die sie wegen ihrer Rückkehr auf den Laufsteg nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Kindes erhalten hat.

Das 33-jährige Model und ihr Ehemann Dylan Sprouse begrüßten am 7. September ihre Tochter Sylvie auf der Welt. Anfang dieses Monats trat Barbara bei der ‚Victoria’s Secret Fashion Show 2026‘ auf. Während einige Menschen ihr Comeback begrüßten, waren andere der Meinung, sie sollte sich lieber zu Hause ausruhen.

Gegenüber ‚E! News‘ erklärte Barbara, dass die Reaktionen auf ihre Rückkehr ungefähr ausgeglichen gewesen seien. „Einige Menschen fanden es toll, dass ich zurück war. Andere meinten, ich sollte mich vielleicht lieber zu Hause ausruhen“, berichtete sie. Gleichzeitig betonte das Model, dass jede Frau die Zeit nach der Geburt anders erlebe und ihre Entscheidung deshalb eine ganz persönliche gewesen sei. „Das hier ist einfach mein Weg“, stellte sie klar.

Barbara zeigte sich von den Reaktionen auf ihr Laufsteg-Comeback überwältigt und dankbar für die Unterstützung, die sie von ihrer Familie erhalte. Besonders ihr Ehemann habe ihr dabei geholfen, so kurz nach der Geburt wieder arbeiten zu können. „Ich habe das Glück, dass mein Mann und meine Familie mich unterstützen“, erklärte sie. Ohne deren Hilfe wäre ihr Auftritt nicht möglich gewesen. Gleichzeitig ermutigte sie andere frischgebackene Mütter, bei Bedarf Unterstützung anzunehmen. „Habt keine Angst davor, um Hilfe zu bitten“, riet sie ihnen.

Unterdessen zeigte sich Dylan sehr stolz auf seine Ehefrau. Allerdings könne er nicht nachvollziehen, warum ein Video von ihm viral ging, in dem er aufstand und jubelte, als Barbara über den Laufsteg ging. „Ich könnte nicht stolzer sein“, erklärte er und betonte, dass es seiner Meinung nach selbstverständlich sein sollte, einen geliebten Menschen bei einem solchen Auftritt anzufeuern. Er verstehe nicht, weshalb seine Reaktion so viel Aufmerksamkeit ausgelöst habe. „An alle Partner da draußen: Klatscht einfach und jubelt“, forderte er.

Barbara wiederum war vor allem erleichtert, ihren Ehemann im Publikum zu entdecken. Sie war sich zuvor nicht sicher gewesen, ob er es rechtzeitig zur Show schaffen würde. Dylan sei gerade von Dreharbeiten zurückgekehrt und habe deshalb einen engen Zeitplan gehabt. Als sie ihn schließlich im Publikum jubeln sah, sei ihr erster Gedanke gewesen, dass er seinen Flug erwischt und ihren Auftritt nicht verpasst hatte.

Der 34-jährige Dylan hatte bereits während der ‚Victoria’s Secret Fashion Show‘ gegenüber ‚E!‘ zugegeben, dass er nicht wisse, woher seine Frau die Energie nehme, so kurz nach der Geburt wieder zu arbeiten. Er selbst sei ständig müde, und mit einem Neugeborenen werde die Erschöpfung natürlich noch größer. Barbara dagegen schaffe es, sich um ihre Tochter zu kümmern und gleichzeitig auf den Laufsteg zurückzukehren. „Barbara steht einfach auf, schaltet in den Supermama-Modus und läuft jetzt auch noch bei dieser Show mit“, schwärmte er.