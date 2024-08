Film Barry Keoghan: Er spielt in der ‚Peaky Blinders‘-Verfilmung mit

Barry Keoghan - Bafta 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 12:00 Uhr

Der Star wird in der Verfilmung mitspielen.

Barry Keoghan wird in der ‚Peaky Blinders‘-Verfilmung mitspielen.

Der ‚Banshees of Inisherin‘-Schauspieler sagte zu, in dem neuen Netflix-Film von Regisseur Tom Harper mit von der Partie zu sein, der ein Spin-off der erfolgreichen Fernsehserie ist, in der es um den Gangster Tommy Shelby (Cillian Murphy) aus Birmingham geht.

Barrys neue Rolle ist bisher noch nicht bekannt, weil auch die Handlungsdetails des Projekts geheimgehalten werden. Der Schöpfer des Films, Stephen Knight, verriet zuvor, dass der Film im Zweiten Weltkrieg spielen würde. Die Neuigkeiten über die Besetzung des ‚Saltburn‘-Stars kommen, nachdem auch ‚Dune‘-Schauspielerin Rebecca Ferguson für den Film zusagte. Die Produktion des Films soll später in diesem Jahr starten. Nach der Ankündigung des Films erzählte Cillian gegenüber ‚Deadline‘: „Es scheint so, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir … Es ist sehr erfreulich, bei der Filmversion von ‚Peaky Blinders‘ erneut mit Steven Knight und Tom Harper zusammenzuarbeiten. Das ist etwas für die Fans.“ Und auch Filmemacher Tom fügte hinzu: „Als ich vor über 10 Jahren zum ersten Mal bei ‚Peaky Blinders‘ die Regie führte, wussten wir nicht, was aus der Serie werden würde, aber wir haben gewusst, dass die Alchemie der Besetzung und des Drehbuchs etwas Explosives hatte.“