Stars Barry Keoghan: Respekt vor großen Stars bleibt

Barry Keoghan - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.12.2024, 12:12 Uhr

Der Schauspieler gesteht, dass er sich teilweise noch immer eingeschüchtert fühlt von Promi-Kollegen.

Barry Keoghan hat noch immer Ehrfurcht vor großen Stars.

Der irische Schauspieler wurde zwar für einen Oscar nominiert und gewann einen BAFTA für seine Rolle in ‚The Banshees of Inisherin‘, aber er ist immer noch überwältigt, wenn er Promis trifft, die er schon lange bewundert.

Kürzlich verriet der 32-Jährige gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘: „Wenn ich jemanden bewundere, denke ich: ‚Oh mein Gott. Ich bin ein großer Fan. Sorry, ich kann nicht reden. Tut mir leid, meine Augen zucken gerade.‘ Und sie sagen: ‚Beruhige dich, Bruder, es ist cool.‘“

Barry und sein Bruder verbrachten einen Großteil ihrer Kindheit in Pflegefamilien, da ihre drogenabhängige Mutter – die starb, als Barry zwölf Jahre alt war – nicht in der Lage war, sich um sie zu kümmern. Der ‚Bird‘-Star hofft, dass er andere heute inspirieren und positiv beeinflussen kann.

„Ich habe ADHS. Ich arbeite damit und ich kann Kindern, die neugierig sind und in diese Branche einsteigen wollen, zeigen: ‚Na ja, wenn er es schafft, der ADHS-Junge oder wer auch immer…’“, erzählte der Darsteller. „Ich würde gerne eine Plattform für diesen Zweck nutzen. Damit jüngere Kinder ein bisschen Selbstvertrauen haben und optimistisch sind und sich nicht von ihrem Hintergrund oder dem, was sie durchgemacht haben, zurückhalten lassen. Ich arbeite wirklich hart daran, zu Hause, auch in Großbritannien, etwas aufzubauen, um diesen Kindern zu helfen.“