Musik Bastille sind zurück mit ihrer ersten neuen Musik seit drei Jahren: ‚SAVE MY SOUL‘

Bang Showbiz | 21.11.2025, 18:00 Uhr

Bastille haben mit ‚SAVE MY SOUL‘ ihren ersten neuen Song seit drei Jahren veröffentlicht.

Der Track entstand während der Proben für ihre jüngste ‚From All Sides‘-UK-Arena-Tour, als die Band wieder gemeinsam zu schreiben begann. Der Song feierte Premiere am Eröffnungsabend der Tour und wurde schnell zu einem herausragenden Moment, da Fans besonders stark auf den Refrain reagierten. Er wurde während der gesamten neuntägigen Tour gespielt und sorgte – neben dem Durchbruchshit ‚Pompeii‘ – für einige der lautesten Reaktionen. Frontmann Dan Smith erklärte: „Wir hatten eigentlich nicht darüber nachgedacht, an neuer Musik zu arbeiten, aber ‚SAVE MY SOUL‘ entstand einfach daraus, dass wir zusammen abhingen und für die Gigs geprobt haben. Wir haben es geliebt, den Song live zu spielen, und freuen uns sehr darauf, endlich wieder etwas Neues zu veröffentlichen. Es ist eine Weile her.“

Musikalisch erinnert die Single an Elemente aus Bastilles ‚Wild World‘-Ära und verbindet hymnische Produktion mit Texten über Verletzlichkeit und Verbundenheit. Die ‚From All Sides‘-Tour führte Bastille in neun britische Städte, wo sie ausverkaufte Arena-Shows spielten. Die Setlist kombinierte Highlights ihrer Karriere mit neuerem Material und markierte damit sowohl das nächste Kapitel der Band als auch die Feier von über einem Jahrzehnt Musik.

Unterdessen wurde bestätigt, dass Bastille zu den Headlinern von Alex James’ ‚Big Feastival‘ gehören. Das familienfreundliche Festival findet vom 28. bis 30. August 2026 auf der malerischen Farm des Blur-Bassisten in Kingham, in den Cotswolds, statt und verspricht eine lebendige Mischung aus Live-Musik, Spitzenküche und Unterhaltung für alle Altersgruppen. Die Dance-Music-Legenden Basement Jaxx eröffnen das Festival am Freitagabend und bringen ihre energiegeladene Mischung aus House, Big Beat und Electronic Pop auf die Hauptbühne. Mit ikonischen Tracks wie ‚Romeo‘, ‚Rendez-Vu‘ und ‚Where’s Your Head At‘ wird das BRIT- und GRAMMY-prämierte Duo für einen euphorischen Start sorgen.

Der Samstag gehört The Streets, mit Mike Skinner, der sein wegweisendes 2004er-Album ‚A Grand Don’t Come for Free‘ vollständig performt. Die chartstürmende Platte mit Singles wie ‚Fit But You Know It‘ und ‚Dry Your Eyes‘ bleibt ein Grundpfeiler der britischen Musikkultur. Am Sonntag schließen Bastille das Wochenende mit einem kraftvollen Finale ab. Seit ihrem Durchbruch mit ‚Bad Blood‘ und dem weltweiten Hit ‚Pompeii‘ sind sie Festival-Lieblinge, bekannt für ihren cineastischen Sound und mitreißende Refrains. ‚SAVE MY SOUL‘ ist ab jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.