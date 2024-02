Sie wurde 77 Jahre alt Beach-Boys-Star Brian Wilson trauert um seine Frau Melinda Ledbetter

Brian Wilson und Melinda Ledbetter bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 06:53 Uhr

"Wir sind verloren": Beach-Boys-Star Brian Wilson trauert um seine Ehefrau Melinda Ledbetter. Sie ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Brian Wilson (81) trauert um seine Frau Melinda Ledbetter (1946-2024). Der Songwriter und Sänger der Beach Boys gab am Dienstag (30. Januar) in einem emotionalen Social-Media-Beitrag den Tod seiner Ehefrau bekannt. Sie wurde 77 Jahre alt. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb der Musiker. "Melinda, seit 28 Jahren meine geliebte Ehefrau, ist heute Morgen verstorben. Unsere fünf Kinder und ich sind einfach in Tränen aufgelöst. Wir sind verloren."

Sie hatten 1995 geheiratet

Ledbetter hatte als Model und Autoverkäuferin gearbeitet, bevor sie Mitte der 1980er Jahre Brian Wilson traf. Die beiden heirateten 1995. Das Paar adoptierte gemeinsam fünf Kinder, Ledbetter fungierte zudem ab 1999 als Wilsons Managerin.

In dem Social-Media-Post erklärte Wilson, Melinda sei mehr als seine Ehefrau gewesen. "Sie war meine Retterin", schrieb er. "Sie gab mir die emotionale Sicherheit, die ich brauchte, um Karriere zu machen. Sie ermutigte mich, die Musik zu machen, die mir am Herzen lag. Sie war mein Anker. Sie war alles für uns. Bitte betet für sie."

Auch die Kinder nehmen Abschied auf Instagram

Wilsons Beitrag enthielt auch eine Nachricht der Kinder des Ehepaars: "Mit schwerem Herzen teilen wir allen mit, dass unsere Mutter Melinda Kay Ledbetter Wilson heute Morgen friedlich zu Hause verstorben ist", heißt es darin. "Sie war eine Naturgewalt und eine der stärksten Frauen, die man finden konnte." Sie sei nicht nur Vorbild, "Retterin unseres Vaters" und Mutter gewesen, sie sei eine Frau gewesen mit der Mission, "jeden zu verbessern, den sie berührt hat".

Sie fügten hinzu: "Wir werden sie vermissen, aber wir schätzen alles, was sie uns beigebracht hat. Wie man sich um die Person neben einem kümmert, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, wie man Schönheit an den dunkelsten Orten findet und wie man sein Leben mit Ehrlichkeit und Stolz führt".