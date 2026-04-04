Stars Beatrice Egli: Vor ihrem Durchbruch lebte sie von Ausfall-Gagen

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2026, 11:00 Uhr

Die Schlagersängerin spricht über die herausfordernde Zeit vor ihrem DSDS-Sieg.

Beatrice Egli erinnert sich an die schwierige Anfangsphase ihrer Musikkarriere.

Heute gehört die Sängerin zu den beliebtesten Schlagerstars und erobert regelmäßig die Charts. Den Durchbruch schaffte sie 2013 dank ihres Sieges bei der Castingshow ‚Deutschland sucht den Superstar‘. Doch aller Anfang ist bekanntlich schwer – auch bei Beatrice Egli.

Bereits vor ihrer DSDS-Teilnahme stand sie auf der Bühne. „Ich war schon vorher eine Sängerin – aber relativ erfolglos!“, enthüllte sie nun im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Closer‘. Von ausverkauften Konzerthallen konnte die Schweizerin damals nur träumen. „Ich lebte eigentlich nur von Ausfall-Gagen und von Auftritten auf Geburtstagen“, gestand sie. Deshalb habe sie sich immer wieder anhören müssen: „Das wird doch nichts mit deiner Gesangskarriere.“

Doch Beatrice ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter für ihren großen Traum – mit Erfolg. Heute ist sie aus der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken. Mit der ‚Beatrice Egli Show‘ hat sie sogar ihre eigene TV-Sendung. Trotzdem macht die 37-Jährige keinen Hehl daraus, dass sie viele Herausforderungen bewältigen musste. „Alles, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Für die meisten wäre mein Leben ein Albtraum gewesen“, offenbarte sie Anfang des Jahres in Barbara Schönebergers Podcast ‚Mit den Waffeln einer Frau‘.

Sogar Beatrices Familie glaubte damals nicht an ihren Erfolg. Ihr jüngerer Bruder Marcel habe der Sängerin kürzlich anvertraut, an ihrem Karriereerfolg gezweifelt zu haben. Die Ex-DSDS-Siegerin zitierte ihn mit den Worten: „Ehrlich, ich dachte ja, das wird nix mit dir und der Musik. Aber jetzt scheint’s ja zu laufen.“ Aus ihren eigenen Erfahrungen hat die ‚Mein Herz‘-Interpretin zentrale Botschaften gezogen. „Träume sind wichtig. Glaube daran! Aber noch wichtiger ist: machen und weitermachen“, betonte sie.