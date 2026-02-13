Musik Bebe Rexha startet in ihre ‚furchtlose, laute und kompromisslose‘ Phase

Bebe Rexha startet in ihre 'furchtlose, laute und kompromisslose' Phase mit neuem Album 'Dirty Blonde'.

Bebe Rexha beschreibt ihr neues Album ‚Dirty Blonde‘ als „mein absolutes Ich in Reinform“.

Die ‚I Got You‘-Interpretin hat einen Vorgeschmack auf ihren Nachfolger des 2023 erschienenen Albums ‚Bebe‘ gegeben: ‚Dirty Blonde [The Super Dirty Cut]‘, kuratiert von Diplo, wird als „hochoktaniger, vierminütiger Mashup beschrieben, der 13 ihrer kommenden Singles und zugehörige Videosequenzen in einem adrenalingeladenen Release vereint“. Das Mashup erscheint parallel zur Lead-Single ihres vierten Studioalbums, ‚I Like You Better Than Me‘. Fans sind eingeladen, das Mashup zu „clippen, zu remixen und neu zu interpretieren“ und es auf ihren Social-Media-Seiten zu verbreiten – eine clevere Strategie, um das Projekt kostenlos zu promoten.

Mit Unterstützung des unabhängigen Labels EMPIRE möchte Bebe ihre neue Ära auf eine Art starten, die „sofortig, disruptiv und komplett nach ihren Vorstellungen“ wirkt. Sie erklärte: „Dieses nächste Kapitel dreht sich um kreative Freiheit, meinen Instinkten vertrauen, meiner Stimme vertrauen und endlich die Dinge so machen, wie ich es immer wollte. Ich habe viel gelernt, viel erlebt und bin jetzt vollständig auf mich selbst abgestimmt.“

Dass Bebe Dinge jetzt auf ihre eigene Weise macht, kommt fast zwei Jahre nachdem sie damit gedroht hatte, Skandale der Musikindustrie aufzudecken, über die sie bisher „zum Schweigen gebracht“ worden war. Auf X schrieb sie damals: „Ich war so lange still. […] Und wenn ich mich äußerte, wurde ich von dieser Industrie zum Schweigen gebracht und bestraft. Dinge müssen sich ändern, sonst erzähle ich ALLE meine Wahrheiten. Das Gute, das Schlechte und das Hässliche.“

Die 36-Jährige ergänzte später: „Es ist Traurigkeit. Ich sitze in meinem Hotelzimmer in London und weine. Ich habe mich lange hoffnungslos gefühlt. Ich bin viel durch die Stadt gelaufen, habe Fans getroffen, und sie haben wirklich etwas in mir entfacht.“ ‚Dirty Blonde‘ erscheint am 12. Juni. ‚I Like You Better Than Me‘ ist bereits auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar, ‚Dirty Blonde [The Super Dirty Cut]‘ auf Bebes offiziellem YouTube-Kanal.