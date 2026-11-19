Stars Beliebter Charakterdarsteller Larry Poindexter stirbt mit 66 Jahren nach Autounfall

Larry Poindexter at The Hard Times Of RJ Berge and Warren The Ape screening - Getty - 2010 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 11:00 Uhr

Schauspieler Larry Poindexter wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren. Viereinhalb Tage später starb er im Krankenhaus.

Larry Poindexter ist im Alter von 66 Jahren gestorben, nachdem er von einem Auto angefahren wurde.

Der Schauspieler war unter anderem durch seine Rolle im Film ‚S.W.A.T. – Die Spezialeinheit‘ aus dem Jahr 2003 bekannt. Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen Serien wie ‚General Hospital‘ und ‚Zeit der Sehnsucht‘ mit. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wollte Poindexter in Studio City in Los Angeles gerade die Straße überqueren, um sich etwas zu essen zu holen, als er von einem Auto erfasst wurde. Viereinhalb Tage später starb er plötzlich im Krankenhaus. Dort hatte er am Mittwoch (18. November) auf eine Operation wegen seiner gebrochenen Rippen gewartet.

Er hinterlässt seine Ehefrau Carol Kritzer, die als Casting-Direktorin arbeitet, sowie ihre gemeinsamen Zwillingssöhne. Poindexters Schauspielkarriere erstreckte sich über vier Jahrzehnte. Seine bekannteste Rolle spielte er 2003 als LAPD-Captain Tom Fuller an der Seite von Samuel L. Jackson in ‚S.W.A.T. – Die Spezialeinheit‘. Insgesamt war er in 30 Folgen der Seifenoper ‚Zeit der Sehnsucht‘ zu sehen. 1984 spielte er zunächst Ben Welch, bevor er zwischen 2014 und 2018 als Father Louis zurückkehrte. Außerdem wirkte er in 23 Folgen von ‚California Clan‘ und zwölf Episoden von ‚General Hospital‘ mit. Zu seinen weiteren Engagements gehörten eine größere wiederkehrende Rolle in ‚JAG – Im Auftrag der Ehre‘ sowie eine feste Besetzung in der MTV-Serie ‚The Hard Times of RJ Berger‘.

Im Laufe der Jahre übernahm Poindexter zahlreiche Gastrollen. Dazu zählten Captain Tony LaMott in einer Folge von ‚Zurück in die Vergangenheit‘ aus dem Jahr 1989 und Feuerwehrmann Dave in der ‚Friends‘-Episode ‚Feuer und Flamme‘ von 1995. Weitere Auftritte hatte er unter anderem in ‚Superman – Die Abenteuer von Lois Clark‘, ‚Pacific Blue‘, ‚Becker‘, ‚Sabrina – Total Verhext!‘, ‚Nip/Tuck‘, ‚Will Grace‘, ‚How I Met Your Mother‘, ‚Supernatural‘, ‚Castle‘, ‚Navy CIS‘ und ‚Lass es, Larry!‘. Auch in ‚CSI: Den Tätern auf der Spur‘ war er 2004, 2011 und 2012 zu sehen. Dazwischen folgten Auftritte in ‚CSI: NY‘ und ‚CSI: Miami‘. Außerdem widmete sich Poindexter der Musik. Seine Country-Band The High Lonesome veröffentlichte 1995 das Album ‚Feel Free To Do So‘.