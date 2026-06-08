Stars Beliebter Songwriter Talay Riley mit 35 Jahren nach Messerangriff gestorben

Talay Riley - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 09:00 Uhr

Der gefeierte Songwriter Talay Riley ist im Alter von 35 Jahren nach einem Messerangriff im Osten Londons ums Leben gekommen.

Familie, Freunde und Persönlichkeiten der Musikbranche trauern um den Musiker. Der Künstler, dessen bürgerlicher Name Mark Orabiyi war, war ein britischer Singer-Songwriter und Grammy-prämierter Autor. Zu seinen Songwriting-Credits zählen Werke für einige der größten Namen der zeitgenössischen Musik, darunter Dua Lipa, Usher, Craig David, Britney Spears, Chris Brown, Nick Jonas, Khalid, Kehlani und H.E.R.. Die Polizei teilte mit, dass Beamte am Freitag (05. Juni) wegen einer gemeldeten Messerstecherei in der Pankhurst Avenue im Osten Londons alarmiert wurden. Rettungskräfte fanden einen 35-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen im Garten eines Hauses an der Rayleigh Road. Trotz der Bemühungen der Sanitäter wurde er noch am Tatort für tot erklärt. Ein weiterer Mann, vermutlich in seinen Zwanzigern, wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand für ihn keine Lebensgefahr.

Ermittler der Spezialeinheit für Schwerverbrechen der Metropolitan Police haben eine Morduntersuchung eingeleitet. In einer Erklärung würdigte die Familie Talay Riley mit den Worten: „Mark war ein geliebter Sohn, Bruder, Onkel und Freund. Er brachte Liebe, Licht und Freude in unsere Familie und zu allen, die ihn kannten. Wir werden seine Freundlichkeit, seinen wundervollen Charakter und sein außergewöhnliches Talent immer in Ehren halten. Seine Gegenwart hat viele Leben berührt, und seine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen bleiben. Möge seine Seele in vollkommenem Frieden ruhen.“

Talay Riley hatte sich einen Ruf als einer der erfolgreichsten britischen Songwriter hinter den Kulissen erarbeitet. Er war an Hits wie ‚Young Dumb and Broke‘ von Khalid, ‚Who Do You Love‘ von The Chainsmokers, ‚Walk Like This‘ von FLO und ‚Out The Window‘ von Kehlani beteiligt. Außerdem schrieb er an ‚Lights On‘ mit, das auf dem Grammy-prämierten, selbstbetitelten Album von H.E.R. erschien. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Künstlern aus den Bereichen R B, Pop, Hip-Hop und Dance zusammen und erlangte sowohl in Großbritannien als auch in den USA Anerkennung. Die Polizei erklärte, dass zwei Männer im Alter von 27 und 24 Jahren sowie eine 25-jährige Frau in der Nähe des Tatorts unter Mordverdacht festgenommen wurden. Der 24-jährige Mann und die Frau wurden später ohne weitere Maßnahmen freigelassen. Der 27-Jährige wurde gegen Kaution entlassen, während die Ermittlungen weiterlaufen.