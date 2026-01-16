Stars Bella Hadid will mehr Schauspielrollen

Bella Hadid Avalon 23.05.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 18:00 Uhr

Das Model hofft nach ihrer Rolle in 'The Beauty' auf weitere Schauspielrollen.

Bella Hadid will Hollywood unsicher machen, weil es ihr „Traum“ ist, zu schauspielern.

Die 29-Jährige gibt ihr Schauspieldebüt in Ryan Murphys neuer TV-Serie ‚The Beauty‘. Darin spielt sie ein Model, das auf einem mörderischen Rachefeldzug ist. Bella hofft, in Zukunft weitere Rollen zu bekommen.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet sie: „Ich würde gerne weiterhin schauspielern. Das ist ein Traum von mir. Ich habe meine künstlerische Seite und meine Kreativität in die Modelarbeit eingebracht, aber letztendlich liebe ich es, mich zu bewegen, und ich liebe Filme und Schauspielerei im Allgemeinen.“ Die Laufsteg-Schönheit bewundere Schauspieler, „weil sie für so viele verschiedene Menschen unterschiedliche Charaktere sein können“.

Über die Zusammenarbeit mit ‚American Horror Story‘-Schöpfer Ryan Murphy schwärmte Bella: „Ryan hat einfach ein unglaubliches Gehirn. Ich liebe sein Gehirn. Ich liebe sein Herz. Er ist jemand, zu dem ich aufblicke, wenn es ums Regieführen geht, und ich denke, er bringt Fantasie in so viele Dinge. Ich bin einfach dankbar, dass er mir diese Gelegenheit gegeben hat.“

Die Schwester von Gigi Hadid enthüllte außerdem, dass sie für die Rolle aus ihrer „Komfortzone“ herausgeholt werden wollte. „Ich sagte: ‚Ryan, ich möchte, dass du mich abgezehrt aussehen lässt.‘ Ich will niemals das Mädchen von nebenan sein. Das habe ich allen meinen Agenten gesagt“, offenbarte sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. Durch das Projekt habe Bella eine andere Version von sich selbst sein können, was sie schon immer gereizt habe. „Ich liebe Adrenalin. Ich liebe den Nervenkitzel, Stunts zu machen“, erzählte sie.