Stars Ben Affleck: Kein Social Media nach Liebes-Comeback mit JLo

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 10:32 Uhr

Der Hollywoodstar stellte laut eigener Aussage eine unfaire Regel auf, als er Jennifer Lopez eine zweite Chance gab.

Ben Affleck wollte Jennifer Lopez nur unter einer bestimmten Bedingung eine zweite Chance geben.

Der 51-jährige Hollywoodstar hat verraten, dass er seiner Liebsten zunächst ein Social-Media-Verbot erteilte, als die beiden 2021 ihr Liebes-Comeback wagten. Später musste Affleck jedoch laut eigener Aussage einsehen, dass seine Regel nicht besonders fair war. In JLos neuer Amazon-Prime-Dokumentation ‚The Greatest Love Story Never Told‘ erzählt er: „Als wir wieder zusammen kamen, sagte ich ‚Hör zu, eine Sache, die ich nicht will, ist eine Beziehung auf Social Media.‘ Dann wurde mir irgendwie klar, dass diese Bedingung nicht fair war. Es wäre so, als würde ich eine Kapitänin heiraten und sagen, dass ich kein Wasser mag.“

Obwohl Ben den sozialen Netzwerken offenbar nicht besonders viel abgewinnen kann, fanden Jennifer und er letztendlich einen Kompromiss. „Wir sind einfach zwei Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen, die versuchen zu lernen Kompromisse zu finden“, erklärt er im Film weiter. Die getroffenen Absprachen schienen gut zu funktionieren, denn nach ihrer Verlobung im April 2022 gaben sich Ben und Jen nur drei Monate später in Las Vegas das Jawort. Seitdem postet die legendäre Popsängerin dann und wann einen Schnappschuss mit ihrem Gatten, obwohl sie versucht, ihre Posts mit Ben auf ein Minimum zu reduzieren. Lopez verrät in ihrer Doku: „Ich glaube nicht, dass Ben sich gut mit all dem fühlt, was ich mache. Aber er liebt mich, er weiß, dass ich Künstlerin bin und er unterstützt mich in allem, denn er weiß, dass er mich nicht davon abhalten kann, meine Musik zu machen. Er will mich nicht aufhalten. Aber das bedeutet nicht, dass er sich gut dabei fühlt.“