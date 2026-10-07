Stars Ben Affleck spricht über den Tod seiner Eltern

Ben Affleck attends The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 10:00 Uhr

Ben Affleck spricht über den Tod seiner Eltern.

Ben Affleck spricht offen darüber, wie die Todesfälle seiner Eltern innerhalb von nur zwei Monaten seinen Blick auf das Leben verändert haben.

Der Schauspieler und sein Bruder Casey Affleck mussten in diesem Jahr Abschied von beiden Elternteilen nehmen. Ihr Vater Timothy starb im April im Alter von 76 Jahren. Casey Affleck machte den Tod im September beim Filmfestival von Venedig öffentlich und widmete seinen Film ‚Company‘ seinen Eltern. Nur zwei Monate später, am 2. Juni, starb ihre Mutter Chris im Alter von 83 Jahren. Sie war früher als Lehrerin an einer öffentlichen Schule tätig. Timothy arbeitete als angehender Dramatiker. Die Eltern hatten sich 1984 scheiden lassen. In einem Interview mit ‚GQ‘ schilderte Ben Affleck, wie sehr ihn die Ereignisse beschäftigen. „Es ist ein großes Jahr des Lebens. Mein Bruder und ich haben unsere Eltern im Abstand von nur zwei Monaten verloren, Anfang April und im Juni“, sagte der 54-Jährige. „Das ist eine Menge.“

Die beiden Todesfälle hätten bei ihm viele Gedanken ausgelöst. Er denke nun anders über seine Kindheit und seine Erziehung nach und sehe seine Eltern mit größerer Wertschätzung. Gleichzeitig beschäftige er sich stärker mit seiner eigenen Vergänglichkeit, seinen Kindern und der Frage, was er mit der ihm verbleibenden Zeit anfangen möchte. „Die sehr flüchtige Natur unseres aller Leben starrt einem gewissermaßen direkt ins Gesicht“, erklärte Affleck gegenüber ‚GQ‘. „Und man erkennt: Ja, wir haben nur eine begrenzte Zeit.“ Besonders der Tod seiner Mutter habe seine Wertschätzung für sie noch einmal vertieft. Affleck beschrieb Chris als außergewöhnliche und mutige Frau. Gleichzeitig habe ihn die Erfahrung daran erinnert, dass das Lebensende nicht zwangsläufig von Weisheit oder innerer Versöhnung geprägt sei. „Dinge, die man im Leben nicht geregelt hat, bleiben oft ungeregelt“, sagte der Schauspieler.

Auch das Verhältnis zu seinem Vater Timothy betrachtet Affleck differenziert. Er habe zu ihm „eine komplizierte Beziehung“ gehabt. In den letzten Jahren seines Lebens sei diese zudem „nicht besonders eng“ gewesen. Trotz der Trauer versucht der ‚Good Will Hunting‘-Star, den Tod seiner Eltern als Teil des Lebens zu begreifen. Es sei schmerzhaft, aber keine Tragödie im eigentlichen Sinne. „Das ist der Lauf der Dinge, und trotzdem ist es für mich sehr traurig“, sagte Affleck. Die Vorstellung, seine eigenen Kinder zu überleben, wäre für ihn dagegen das Schlimmste, was er sich vorstellen könne.