Stars Jennifer Lopez fühlte sich nach der Trennung von Ben Affleck falsch

Jennifer Lopez - AVALON - New York - June - 2026 - Office Romance premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 10:30 Uhr

Jennifer Lopez fühlte sich nach der Trennung von Ben Affleck zeitweise, als würde sie alles falsch machen.

Die Sängerin und Schauspielerin hat nun offen darüber gesprochen, wie sehr die Scheidung sie geprägt hat. Eine entscheidende Rolle spielte dabei der Rat ihres Therapeuten. Er ermutigte sie, sich selbst immer wieder neu zu entdecken und auch jene Seiten an sich anzunehmen, die sie vielleicht manchmal zweifeln lassen. Im Gespräch mit den SiriusXM-Moderatoren Nicole Ryan und Ryan Sampson blickte die 57-Jährige auf die vergangenen Jahre zurück. Nachdem sie 2024 die Scheidung von Ben Affleck eingereicht hatte, begann für sie eine intensive Phase der Selbstreflexion. Sie habe diese Zeit als einen enormen persönlichen Entwicklungsschritt erlebt. „Ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und mir gesagt: Weißt du was, ich muss herausfinden, was ich hier eigentlich mache“, erklärte Lopez. Ähnliche Gedanken habe sie bereits nach der Geburt ihrer Kinder beschäftigt. Doch diesmal sei ihr bewusst geworden, dass es noch weitere Dinge gebe, die sie bislang nicht verstanden habe. Gleichzeitig habe sie gelernt, sich selbst keinen zeitlichen Druck zu machen: „Das ist in Ordnung. Das Leben ist lang.“

Besonders hilfreich sei ein Gespräch mit ihrem Therapeuten gewesen. Damals habe sie ihm anvertraut, dass sie manchmal das Gefühl habe, alles gründlich zu vermasseln. Seine Antwort habe ihr eine neue Perspektive eröffnet. „Du bist noch so jung. Mach einfach weiter. Entdecke dich selbst und lerne, jeden Teil von dir auf diese Weise zu lieben. Auch die Teile, die hoffnungslose Romantiker sind und all das“, habe er ihr geraten.

Lopez wolle deshalb nicht länger ihre romantische und verträumte Seite für mögliche Rückschläge verantwortlich machen. Schließlich sei genau diese Eigenschaft ein wichtiger Bestandteil ihrer Persönlichkeit. „Das ist die Künstlerin in mir. Das ist die Träumerin in mir. Das ist der Teil von mir, der die Dinge erschafft, die ich erschaffen darf“, erklärte sie. Auch ihren Mut verdanke sie dieser Seite. Schließlich brauche es eine gewisse Verrücktheit, um vor 50.000 Menschen aufzutreten und auf der Bühne sogar Saltos zu schlagen.