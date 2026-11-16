Stars Jennifer Lopez ist endlich wieder glücklich: ‚Ich kann tun, was ich will‘

Jennifer Lopez - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 10:00 Uhr

Jennifer Lopez ist endlich wieder glücklich.

Jennifer Lopez genießt ihr Leben als Single und bezeichnet die aktuelle Phase als besonders glücklich.

Nach der Scheidung von Ben Affleck und dem Auszug ihrer Zwillinge ins College hat die Sängerin und Schauspielerin wieder mehr Zeit für sich selbst. Die 57-Jährige scheint ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen auszukosten – und hat auch musikalisch einiges vor. In der US-Sendung ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ sprach Lopez offen über ihre derzeitige Lebenssituation. Seit der Trennung von Affleck im vergangenen Jahr lebt sie allein. Auch ihre 18-jährigen Zwillinge Max und Emme sind inzwischen ausgezogen, um aufs College zu gehen. „Ich bin allein, ich bin frei und kann tun, was zum Teufel ich will“, erklärte die Künstlerin lachend. Das sei einerseits fantastisch, andererseits aber auch ein ungewohntes Gefühl. „Es ist irgendwie unglaublich, aber gleichzeitig seltsam. Und doch einfach unglaublich.“ Lopez empfinde die gegenwärtige Zeit als eine Phase, in der sie sich von belastenden Einflüssen befreit habe. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade in einer glücklichen Lebensphase befinde. Nichts Ungesundes belastet mich mehr. Es ist eine sehr gesunde Zeit in meinem Leben. Ich bin auf mich allein gestellt“, sagte sie.

Die Sängerin verglich ihre Situation mit einem erneuten Schritt ins Erwachsenenleben. Viele Eltern könnten vermutlich nachvollziehen, was sie damit meine. Schließlich verändere sich das Leben grundlegend, wenn die Kinder zum ersten Mal das Elternhaus verlassen. Genau das erlebten ihre Zwillinge gerade. Doch auch für die Eltern beginne damit ein neuer Lebensabschnitt. „Zwanzig Jahre lang dreht sich alles darum. Und jetzt geht es nur noch um mich“, erklärte Lopez. Das bringe zwar unterschiedliche Gefühle mit sich, insgesamt sei sie aber sehr glücklich mit der neuen Situation. Die gewonnene Zeit nutzt die Musikerin offenbar auch für ihre Karriere. Sie arbeitet derzeit intensiv an neuen Songs und hat nach eigenen Angaben bereits rund 20 Titel aufgenommen. Der kreative Prozess habe begonnen, als der Auszug ihrer Kinder bei ihr zahlreiche Emotionen ausgelöst habe. „Als die Kinder ausgezogen sind, hatte ich so viele Gefühle und Emotionen, dass ich ins Studio gegangen bin, ein bisschen herumexperimentiert und angefangen habe, Musik zu machen“, erzählte sie. Inzwischen sei eine ganze Reihe neuer Stücke entstanden. Trotzdem habe sie das Gefühl, erst ungefähr die Hälfte ihrer Arbeit geschafft zu haben. Auf einige der neuen Songs freue sie sich bereits ganz besonders.

Auch ihre Fans dürfen offenbar auf weitere Live-Auftritte hoffen. Lopez deutete in der Sendung an, dass sie möglicherweise eine Tournee für 2027 plant. „Das hat sich erst vor ein paar Tagen ergeben. Ich glaube, es wird tatsächlich passieren“, verriet sie. Erst kürzlich hatte die vierfach verheiratete Künstlerin ihre neue Single ‚Proof of Love‘ vorgestellt. Im Gespräch mit ‚Variety‘ beschrieb sie das Stück als besonders emotionales Lied über die unterschiedlichen Seiten der Liebe. „Es ist ein wunderschöner Song über diese Art von Gegensätzlichkeit“, erklärte Lopez. Musikalisch sei es ein fröhlicher Tanzsong, inhaltlich gehe es jedoch auch um Schmerz und Trauer. Gerade wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da sei, würden diese Gefühle zeigen, wie tief die Liebe gewesen sei. „Das ist tatsächlich ein Beweis für Liebe. Ich wollte daraus etwas Positives machen. Es sollte ein Zeichen der Liebe sein und nicht etwas, das einen völlig zerstört“, erklärte die Sängerin.