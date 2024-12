Stars Ben Affleck: Wiedersehen mit seinen Ex-Partnerinnen

Ben Affleck - The Flash premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 10:00 Uhr

Ben Affleck traf Jennifer Lopez und Jennifer Garner bei einer Schulaufführung seiner Kinder.

Der 52-Jährige hat die Tochter Seraphina mit seiner Schauspielkollegin, die gemeinsam mit JLos Tochter Emme in Los Angeles zur Schule geht. Bei einer Veranstaltung der Teenagerinnen waren am Freitag (13. Dezember) sowohl der Hollywoodstar als auch seine beiden Verflossenen anwesend. Laut ‚TMZ‘ sollen sich Ben und Emme längere Zeit unterhalten haben. Ob der Filmemacher auch Gespräche mit Garner und Lopez führte, ist nicht bekannt. Mit der ‚30 über Nacht‘-Darstellerin, mit der Affleck neben Seraphina auch die Tochter Violet und den Sohn Samuel hat, versteht sich der dreifache Vater grundsätzlich gut. Das diesjährige Thanksgiving-Fest verbrachte die Familie gemeinsam. Von der ‚On the Floor‘-Interpretin lässt sich der Schauspieler aktuell scheiden. Die beiden waren nur etwa zwei Jahre verheiratet.

Dass er die kürzlichen Feiertage zusammen mit Garner und den gemeinsamen Kindern verbringen konnte sei für Affleck offenbar eine große Erleichterung gewesen. Ein Insider verriet dazu der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘: „Obwohl Ben und Jen seit einer Weile getrennt sind, fühlt er sich bei ihr geborgen. Ben hat eine starke Beziehung zu Jen, die niemals abbrechen wird, denn sie teilen eine lange Geschichte und sie ist die Mutter seiner Kinder.“