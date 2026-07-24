Stars Ben Afflecks Mutter stirbt mit 82 Jahren

Ben Affleck attends The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star trauert um seine Mutter Chris Anne Affleck, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist.

Ben Afflecks Mutter ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Chris Anne Affleck erlag am 2. Juni ihrem Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie ihre Familie am Donnerstag (24. Juli) in einem Nachruf auf Legacy bekannt gab. Dem Nachruf zufolge hatten Ärzte ihr im vergangenen Dezember mitgeteilt, dass ihr nur noch wenige Monate zu leben blieben. Dennoch war sie fest entschlossen, die Highschool-Abschlussfeier ihres Enkels noch mitzuerleben. An der Feier am 31. Mai nahm sie teil, wenige Tage später starb sie friedlich im Schlaf.

Chris Anne hinterlässt ihre Söhne Ben und Casey Affleck sowie ihre Enkelkinder: Caseys Kinder Indiana und Atticus sowie Bens Kinder Fin, Violet und Samuel. Der Nachruf zeichnet außerdem ihren Lebensweg nach. Chris Anne schloss ihr Studium an der Harvard University ab und arbeitete anschließend bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2008 als Lehrerin an einer öffentlichen Schule. Außerdem heißt es, sie habe während des sogenannten „Freedom Summer“ Alphabetisierungskurse in Mississippi gegeben, gegen den Vietnamkrieg demonstriert und die Gegenkultur der 1960er-Jahre mit Begeisterung gelebt.

Diese Werte hätten sich auch in ihrem Unterricht widergespiegelt. Im Nachruf heißt es, jeder Schüler – unabhängig davon, ob er gerade erst aus Haiti eingewandert oder Teil der wohlhabenden Oberschicht aus Cambridge gewesen sei – sei in ihrem Klassenzimmer als gleichwertiges Mitglied ihrer „Klassenrepublik“ geschätzt worden. Casey Affleck beschrieb seine Mutter im Gespräch mit dem ‚Boston Magazine‘ als „sehr gewissenhaft“ und erinnerte sich: „Ich durfte den Mixer erst benutzen, als ich 15 war. Ich sagte dann: ‚Mama, ich werde mir mit dem verdammten Mixer doch nicht die Hand abschneiden. Ich bin 15 Jahre alt!'“

Außerdem habe seine Mutter auf gemeinsame Familienurlaube bestanden. „Als Kind möchte man zu Hause bleiben und Zeit mit seinen Freunden verbringen. Man will nicht zu den Großeltern fahren. Aber Tradition bedeutete ihr sehr viel. Deshalb bestand sie darauf. Darüber haben wir oft gestritten“, erzählte der 50-Jährige. Ben und Casey wurden von ihren Eltern Chris Anne und Timothy früh an die Schauspielerei herangeführt. Ihr Vater arbeitete als Bühnenmanager, sodass die Brüder mit dem Theater aufwuchsen.

Da Chris Anne glaubte, die Schauspielerei könne ihre Söhne sinnvoll beschäftigen und sie aus Schwierigkeiten heraushalten, ermutigte sie diese gemeinsam mit einer befreundeten Casting-Direktorin, sich für Werbespots, Fernsehproduktionen und lokale Theaterstücke zu bewerben. Ben Affleck entwickelte sich später zu einem der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Für das Drehbuch zu ‚Good Will Hunting‘, das er gemeinsam mit Matt Damon schrieb, gewann das Duo 1998 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Zu der Verleihung nahm Ben seine Mutter als Begleitung mit. Auch Casey Affleck feierte große Erfolge als Schauspieler. Für seine Hauptrolle in dem Film ‚Manchester by the Sea‘ (2016) erhielt er viel Kritikerlob.