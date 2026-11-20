Film Ben Stiller: ‚Schlimmster Albtraum‘ bei Dreharbeiten mit Robert De Niro

Robert DeNiro and Ben Stiller in Meet The Parents - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 14:00 Uhr

Ben Stiller offenbart, wie er bei seiner allerersten gemeinsamen Szene mit Robert De Niro in 'Meine Braut, ihr Vater und ich' seinen "schlimmsten Albtraum" erlebte.

Ben Stiller erlebte bei seiner ersten gemeinsamen Szene mit Robert De Niro einen echten Albtraum: Der Schauspieler musste plötzlich so sehr lachen, dass er die Fassung verlor.

Die beiden Stars standen kürzlich für die Komödie ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘ erneut gemeinsam vor der Kamera. An ihre erste Zusammenarbeit beim Film ‚Meine Braut, ihr Vater und ich‘ (2000) erinnerte sich Stiller nun in der Sendung ‚The Graham Norton Show‘. Damals sei die Begegnung mit De Niro für ihn geradezu „surreal“ gewesen. Er habe zunächst nicht geglaubt, dass die Hollywood-Ikone überhaupt Interesse an dem Film haben könnte.

Besonders die erste gemeinsame Szene blieb Stiller in Erinnerung. „Während unserer ersten Szene musste ich plötzlich loslachen. Das war mein schlimmster Albtraum, und ich dachte, er würde mich für den unseriösesten Schauspieler überhaupt halten“, gestand der 60-Jährige. „Im ersten Film habe ich eigentlich überhaupt nicht wirklich gespielt, weil Robert mir einfach höllische Angst eingejagt hat!“

De Niro betonte hingegen, dass er von Anfang an großes Interesse daran hatte, die Rolle des einschüchternden Ex-CIA-Agenten Jack Byrnes zu übernehmen. Ausschlaggebend seien seine Kenntnis von Stillers Arbeit und das gute Drehbuch gewesen. „Ich arbeite gerne mit Komikern. Ben ist großartig“, betonte der Oscar-Preisträger.

Aus dem Film von 2000 gingen zwei Fortsetzungen hervor: ‚Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich‘ (2004) sowie ‚Meine Frau, unsere Kinder und ich‘ (2010). In ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘ kehrt das Duo nun für den vierten Teil der Reihe zurück. Die Komödie zeigt unter anderem eine Szene in einem Eisbad. Dabei verriet De Niro, dass er seine einst berüchtigte Method-Acting-Herangehensweise inzwischen etwas gelockert habe. „Früher hätte ich auf eiskaltem Wasser bestanden, diesmal habe ich auf 80 Grad bestanden!“, scherzte der 83-Jährige.

Auch Stiller ging bei den Dreharbeiten zur Komödie offenbar etwas zu weit. Für eine Szene am Esstisch, in der sich seine Figur Greg Focker an einem Stück Steak verschluckt, musste er besonders überzeugend spielen. „Ich habe es übertrieben. Ich hielt so lange die Luft an, dass ich tatsächlich nicht mehr atmete und schließlich ohnmächtig wurde“, enthüllte der Darsteller. ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘ kommt am 26. November in die deutschen Kinos.