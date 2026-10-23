Stars Prinz William überrascht das Publikum mit spontanem Auftritt in der ‚Graham Norton Show‘

Prince William - Aston Villa cup final May 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 09:00 Uhr

Prinz William überrascht das Publikum mit einem spontanen Auftritt in der 'Graham Norton Show'.

Prinz William hat mit einem überraschenden Auftritt in der ‚Graham Norton Show‘ für staunende Gesichter im Publikum gesorgt.

Auf dem Sofa der BBC-Talkshow sprach er über seine Umweltziele, seine Leidenschaft für Aston Villa und seine Begeisterung für die Filme von Christopher Nolan. Der 44-jährige Prinz von Wales war am Freitag (23. Oktober) in einer Sonderausgabe der Sendung mit Moderator Graham Norton (63) zu Gast. Der Auftritt erfolgte im Vorfeld der Verleihung des Earthshot Prize, die im November in Mumbai stattfindet.

William nahm neben der australischen Schauspielerin Cate Blanchett (57), dem Naturschützer Robert Irwin (22) und der aus der Serie ‚Ted Lasso‘ bekannten Schauspielerin Hannah Waddingham (52) auf dem Sofa Platz. Alle drei unterstützen die Umweltinitiative, die der Prinz 2020 ins Leben gerufen hat. Zunächst sprach Norton mit seinen Gästen über den Earthshot Prize, dann überraschte er das Publikum, indem er William unerwartet auf das Sofa bat. Im Gespräch ging es um die Bedeutung, angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Umweltzerstörung sowohl optimistisch zu bleiben als auch dringend notwendige Maßnahmen zu ergreifen. William erläuterte die Ziele seiner Initiative, die konkrete und wirksame Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme der Welt fördern soll.

Der Earthshot Prize wurde demnach mit dem Ziel gegründet, „Lösungen zu würdigen und zu verbreiten, die unseren Planeten wieder ins Gleichgewicht bringen“. Inspiration für das Projekt fand William im sogenannten Moonshot-Programm des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Dieser hatte Wissenschaftler und Ingenieure dazu herausgefordert, Menschen zum Mond zu fliegen und sie sicher zur Erde zurückzubringen. Der Earthshot Prize vergibt jährlich fünf Auszeichnungen, die jeweils mit einer Million Pfund dotiert sind. Prämiert werden Organisationen, die innovative Lösungen für zentrale Umweltprobleme entwickeln. Die fünf Kategorien lauten: Natur schützen und wiederherstellen, Luftverschmutzung bekämpfen, die Ozeane revitalisieren, eine abfallfreie Welt schaffen und den Klimawandel eindämmen. William hat zugesagt, das Projekt bis 2030 zu unterstützen. Die diesjährigen Preisträger sollen bei der bevorstehenden Verleihung in Mumbai bekannt gegeben werden.

Der Fernsehauftritt bot dem Prinzen auch Gelegenheit, über seine persönlichen Interessen abseits seiner royalen Aufgaben und seines Umweltengagements zu sprechen. Dabei kam unter anderem seine langjährige Begeisterung für Aston Villa zur Sprache. Der Prinz ist seit vielen Jahren Anhänger des Fußballvereins aus Birmingham. Außerdem sprach William über seine Wertschätzung für die Filme von Christopher Nolan (56). Der britische Regisseur ist unter anderem für die ‚Dark Knight‘-Trilogie, ‚Inception‘, ‚Interstellar‘ und den Oscar-prämierten Film ‚Oppenheimer‘ bekannt.

Bereits Anfang des Monats hatte William für Aufsehen gesorgt, als er während einer Werbeaktion für die bevorstehende Earthshot-Preisverleihung den Verkehr auf der Londoner Prachtstraße The Mall zum Erliegen brachte. Dort trat er gemeinsam mit internationalen Cricketstars zu einem Spiel an. Zu den Teilnehmern gehörten der englische Cricketspieler Joe Root (35) und der frühere Kapitän der westindischen Nationalmannschaft Brian Lara (57). Ebenfalls dabei waren die ehemaligen indischen Kapitäne Ajinkya Rahane (38) und Sourav Ganguly (54).