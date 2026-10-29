Stars Prinz William wollte ihn bei Selfie mit Taylor Swift aus dem Bild drängen: So reagiert Travis Kelce

Travis Kelce at Arrowhead Stadium Kansas Sept 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 10:00 Uhr

Travis Kelce hat sich scherzhaft über Prinz Williams Versuche geäußert, ihn bei einem Selfie im Wembley-Stadion aus dem Bild zu drängen.

Travis Kelce hat mit Humor auf Prinz Williams Geständnis reagiert, ihn bei seinem Selfie mit Taylor Swift aus dem Bild haben zu wollen.

Der Football-Star scherzte, der britische Thronfolger habe damals schließlich nicht wissen können, ob ihre Beziehung von Dauer sein würde. Der Kansas City Chiefs-Star äußerte sich dazu in der Mittwochsausgabe (28. Oktober) seines Podcasts ‚New Heights‘, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert. William hatte kürzlich in der ‚Graham Norton Show‘ erzählt, wie er bei einem Backstage-Treffen während Taylors ‚Eras‘-Tour im Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion versucht hatte, Travis aus einem gemeinsamen Selfie mit der Sängerin und seinen Kindern Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11) zu schieben.

„Ich kann das verstehen, Mann. Ich glaube, wir können das alle verstehen“, erklärte Travis. Damals sei er schließlich nur ihr Freund gewesen und noch nicht ihr Ehemann. Der US-Amerikaner vermutete, William habe ein Familienfoto haben wollen, das unabhängig vom weiteren Verlauf ihrer Beziehung eine schöne Erinnerung bleiben würde. „Wir wissen ja nicht wirklich, ob das mit uns halten wird. Also tritt einfach kurz zur Seite, damit wir dieses Foto für immer behalten können“, witzelte der 37-Jährige.

Travis ergänzte scherzhaft, er hoffe, dass ihre Beziehung nicht scheitere: „Sonst ist dieses Foto nicht mehr ganz so schön.“ Jason stimmte seinem jüngeren Bruder zu und bezeichnete Williams Erklärung als „sehr nachvollziehbar“. Anschließend witzelte der ehemalige Spieler der Philadelphia Eagles, das Grafikteam ihres Podcasts könne Travis einfach aus dem Originalfoto entfernen, so dass Taylor neben William und seinen Kindern zu sehen wäre. Travis bot an, die bearbeitete Version an die Royals zu schicken. „Ich muss ihm das schicken. Einfach zum Buckingham Palace. Glaubst du, es kommt bei ihm an?“, fragte er.

In der vergangenen Woche hatte William in der ‚Graham Norton Show‘ geschildert, wie er versucht habe, Travis aus dem Bild zu bewegen. „Travis kam immer wieder zurück ins Bild, und ich konnte nicht verstehen, warum er das ständig tat“, scherzte der britische Royal. Das Selfie war zugleich das erste Foto, das Taylor mit Travis auf Instagram veröffentlichte. Das Promi-Paar ist seit 2023 zusammen. Im August 2025 gaben die beiden Stars ihre Verlobung bekannt. Am 3. Juli 2026 heirateten sie im Madison Square Garden in New York. Die Trauung wurde von Schauspieler und Comedian Adam Sandler geleitet, der zuvor gemeinsam mit Travis in ‚Happy Gilmore 2‘ zu sehen gewesen war.