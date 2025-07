Stars Benedict Cumberbatch kritisiert ‚extrem verschwenderische‘ Filmindustrie

Bang Showbiz | 23.07.2025

Benedict Cumberbatch hat die Filmindustrie als „extrem verschwenderisch“ bezeichnet.

Der ‚Doctor Strange‘-Star ist überzeugt, dass Hollywood höhere Standards in Bezug auf Recycling, Energieeffizienz und Abfall erreichen muss – einfache Maßnahmen wie das Verbot von Einwegplastikflaschen seien bereits ein großer Schritt.

In der Podcast-Reihe ‚Ruthie’s Table 4‘ erklärte er: „Man muss die Leute dort abholen, wo sie bei diesen Themen im Filmbereich gerade stehen. Es ist eine extrem verschwenderische Industrie … Man denke nur an Kulissen, die nicht recycelt werden, an Transport, an Essen, an Unterbringung – aber auch an Licht und Energie.“ Die Menge an Watt, die nötig sei, um Tageslicht und gleichmäßige Beleuchtung in einem Studio zu erzeugen, ist laut dem Schauspieler eine Menge an Energie. Cumberbatch gab jedoch zu, dass Schauspieler, die sich für Umweltfragen einsetzen, häufig zur Zielscheibe von Kritik werden. Er sagte: „Die Ersten, die sich zum Thema Klima, exzessiver Ressourcenverbrauch oder nicht funktionierende Systeme äußern, werden gnadenlos niedergemacht – vor allem, wenn sie Schauspieler sind, weil sie herumkutschiert werden.“

Er betonte, dass er in seiner Rolle als Produzent versucht, etwas zu verändern: „Es ist ein systemisches Problem. Aber als Produzent setze ich mich sehr dafür ein.“ Er versuche, die grüne Initiative, den grünen Handschlag, in jede Vereinbarung einzubringen. „Selbst wenn es nur ein höfliches Gespräch ist wie: ‚Können wir bitte keine Einwegplastikflaschen mehr benutzen? Ich glaube, das haben wir hinter uns.‘ Man muss der Crew keine Plastikflaschen geben. Wenn du in der Wüste drehst und keine Glasflaschen bekommst – okay. Aber wir leben im 21. Jahrhundert.'“

Im Podcast sprach der Schauspieler auch über seine körperliche Verwandlung für die Rolle des Superhelden Doctor Strange im gleichnamigen Film von 2016 und verriet, dass er fünf Mahlzeiten am Tag essen musste, um seinen Kalorienbedarf zu decken – was er als „grauenhaft“ empfand. Er sagte: „Das Training ist großartig, und am Ende fühlt man sich stark und selbstbewusst. Man steht aufrechter, hat durch das Training und die Ernährung mehr Ausdauer. Aber es ist grauenhaft. Ich persönlich mag das nicht. Es ist grauenhaft, über den eigenen Appetit hinaus zu essen. Wenn man über Verantwortung, Ressourcenbewusstsein und Nachhaltigkeit spricht, fragt man sich: Was mache ich hier eigentlich? Mit dem, was ich esse, könnte ich eine Familie ernähren.“