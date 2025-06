Stars Selena Gomez: Ihre kleine Schwester liebt ‚Tante‘ Taylor Swift

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 16:00 Uhr

Selena Gomez hat darüber gescherzt, dass ihre Schwester ihre „Tante“ Taylor Swift mehr als sie lieben würde.

Gracie Teefey, die jüngere Schwester der ‚Only Murders in the Building‘-Schauspielerin, wurde am Donnerstag (12. Juni) zwölf Jahre alt.

Die 32-jährige Darstellerin scherzte jetzt darüber, dass die Teenagerin aber viel mehr daran interessiert sei, Zeit mit ihrer guten Freundin zu verbringen. Selena teilte in ihrer Instagram-Story einen Videoclip, in dem sie auf einem Bett zu sehen ist, während Gracie vor dem Fernseher sitzt. Als Gracie auf die Fernbedienung drückt, beginnt Taylors ‚The Man‘-Musikvideo. Teefey sagt zu ihrer Schwester: „So, jetzt können wir uns das Video auch ansehen.“ Selena betitelte den Clip witzelnd mit den Worten: „Wenn sie Tante Taylor mehr liebt als mich.“ Die ‚Lose You To Love Me‘-Künstlerin teilte zudem Fotos von sich und Gracie und schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag, meine kleine Schwester. Während ich weine, während ich das schreibe, schmilzt mein Herz, weil ich weiß, dass du weißt, dass ich immer an deiner Seite bin. Egal was passiert.“ Selena und Taylor hatten sich 2008 kennengelernt und wurden sehr schnell gute Freundinnen.