Sohn Ludwig wird sieben Jahre alt Bewegende Worte: Cathy Hummels gratuliert „Lieblingsmenschen“

Cathy Hummels teilt mit Fußballweltmeister Mats Sohn Ludwig. (lau/spot)

SpotOn News | 11.01.2025, 19:30 Uhr

Ihrem Sohn hat Influencerin Cathy Hummels eine aufwendige Geburtstagsparty ausgerichtet. Auf Instagram gratuliert sie Ludwig zudem mit bewegenden Worten.

Die zurückliegenden zwölf Monate waren für Cathy Hummels (36) nicht immer leicht. Zeigte sich doch ihr Ex-Ehemann Mats Hummels (36), der Vater ihres Sohnes Ludwig (7), im Oktober erstmals mit Partnerin Nicola Cavanis (26) auf dem roten Teppich. Zu Beginn des neuen Jahres hat Hummels jedoch zunächst etwas zu feiern: Ihr gemeinsames Kind mit ihrem Exmann wird sieben Jahre alt. Auf Instagram gratuliert die Influencerin mit bewegenden Worten.

So beeindruckt Sohn Ludwig seine Mutter

"Happy Birthday, mein Lieblingsmensch", schrieb Hummels am 11. Januar zu einer Reihe von Fotos und Videos in dem sozialen Netzwerk. Und weiter: "Heute wirst du sieben und ich kann nicht glauben, dass du schon so groß bist." Auf einem in dem Beitrag zu sehenden Video bläst Ludwig alle seine Geburtstagskerzen auf einen Schlag aus – was seine Mutter sichtlich beeindruckt.

"Ich werde immer auf dich aufpassen", schreibt Hummels noch in ihrem Post. Das Gesicht ihres Sohnes ist auf den Bildern nicht auszumachen. S0 schützt sie die Privatsphäre des Kindes.

Von 2015 bis 2022 war der Ex-Nationalspieler Mats Hummels mit Cathy Hummels verheiratet. Das Paar kam zusammen, als sie 19 Jahre alt war, er 18. "Deswegen hatte ich auch so lange dran zu knabbern nach der Trennung. Ich habe festgestellt, egal wo ich bin, alle meine Erinnerungen waren immer mit ihm", verriet sie im vergangenen Oktober im Gespräch mit Pierre M. Krause (48) in der Reihe "Krause kommt".

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, ich führe auch ein privilegiertes Leben, aber ich bin jetzt 35, ich bin geschieden, ich bin mehr oder weniger alleinerziehend", erklärte Hummels dort ihre aktuelle Lebenssituation. "Es ist nicht so, dass das mein Traum war, mit 25."