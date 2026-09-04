Musik Beyoncé feiert Geburtstag mit ‚B’Day‘-Veröffentlichung zum 20. Jubiläum mit Latin-Kollaborationen

Beyonce BDAY art BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 18:00 Uhr

Beyoncé hat ihren Geburtstag mit einer vollständig remasterten und erweiterten Ausgabe ihres ikonischen zweiten Studioalbums ‚B’Day‘ zum 20-jährigen Jubiläum gefeiert.

Das ambitionierte Projekt erschien am 4. September 2006 und wurde innerhalb von nur zwei Wochen aufgenommen. Die damals 25-jährige Beyoncé übernahm die kreative Führung. Die Sammlung enthielt zwei Gastauftritte ihres damaligen Freundes JAY-Z; auf den Deluxe- und internationalen Ausgaben waren außerdem Bun B von UGK, Slim Thug, Shakira und Alejandro Fernández vertreten.

Im Vorfeld ihres Geburtstags veröffentlichte die ‚Single Ladies‘-Hitmacherin am 4. Juli ‚Morning Dew (Donk)‘, das bereits 2003 geleakt worden war. Einen Monat später erschien ein Remix mit ihren heutigen Ehemann JAY-Z. Die neuen erweiterten Ausgaben enthalten eine Reihe spanischsprachiger Songs. Beyoncé arbeitet bei ‚Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)‘ mit dem kolumbianischen Superstar Maluma zusammen. Der Song sampelt Celia Cruz’ ‚La Negra Tiene Tumbao‘ und ist eine Hommage an Cruz’ Stolz und ihren rebellischen Geist. Außerdem präsentiert sie ‚Irreemplazable (Como La Flor)‘ mit Selena – eine seltene Genehmigung durch den Nachlass der verstorbenen Sängerin und ein symbolisches Duett zwischen zwei Ikonen aus Texas, die in ihren jeweiligen Genres Grenzen überwunden haben.

Zusätzlich zu den musikalischen Highlights hat Beyoncé die ursprünglichen, auf 35-mm-Film gedrehten Musikvideos in 4K remastern und neu kolorieren lassen. Dazu gehört auch das von Sophie Muller inszenierte ‚Déjà Vu‘ mit JAY-Z, das bereits veröffentlicht wurde. Fans erhalten außerdem bislang unveröffentlichte Fotos, die in New Orleans während des Wiederaufbaus der Stadt nach Hurrikan Katrina aufgenommen wurden – einem Ort, zu dem Beyoncé tiefe familiäre Wurzeln hat und den sie würdigen wollte.

Sie erklärte, sie habe gewollt, dass das Album „groß, perkussiv, hart, schnell und energiegeladen“ klinge und gleichzeitig „die Bridges, Melodien und Harmonien bewahrt, die schon immer das Herzstück des R’n’B waren“. Beyoncé erinnerte sich: „Ich wollte, dass das Album groß, perkussiv, hart, schnell und energiegeladen ist, und es war mir wichtig, dass wir echte Instrumente einsetzen.

Hip-Hop war damals dabei, alles zu übernehmen, aber ich kämpfte darum, die Bridges, Melodien und Harmonien zu bewahren, die schon immer das Herzstück des R’n’B waren.“ Das Ziel haben darin bestanden, diese beiden Welten durch die Kunst des Samplings miteinander zu verbinden. Sie fügte hinzu: „Ich liebte den Minimalismus eines wunderschönen Gesangsarrangements über einem einfachen Drumloop oder einer klassischen Gitarre wie bei ‚Irreplaceable‘ … aber nur, wenn darunter diese 808 richtig knallte.“

Fans können die Deluxe-Vinyl-Ausgabe sammeln: eine aus vier LPs bestehende ‚Bayou Blue‘-Edition mit einem 60-seitigen Booklet, Kunstdrucken und bislang unveröffentlichten Songs, darunter ‚Can I Watch You‘ mit Pharrell sowie ‚My First Time‘, das ursprünglich aus ‚Dangerously in Love‘ gestrichen worden war. Auch die B-Seiten ‚Lost Yo Mind‘, ‚Creole‘ und ‚Back Up‘ kehren zurück. Die Jubiläumsausgabe erscheint in mehreren Formaten – als Standard- und Deluxe-Vinyl, auf CD sowie als digitale Deluxe-Version mit 31 Songs.