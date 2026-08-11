Stars Beyoncé wegen ‚Alien Superstar‘ verklagt: Vorwurf der Urheberrechtsverletzung

Beyonce - Tottenham Hotspur Stadium 2025 - Julian Dakdoul and Andrew White BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 14:00 Uhr

Beyoncé wird wegen 'Alien Superstar' verklagt: Ihr wird Urheberrechtsverletzung vorgeworfen.

Beyoncé sieht sich mit einer Klage wegen ihres Songs ‚Alien Superstar‘ konfrontiert.

Wie das US-Portal ‚TMZ‘ berichtet, wirft ihr das Unternehmen Hirose Enterprise gemeinsam mit dem Produzenten Shuji Hirose eine mögliche Urheberrechtsverletzung vor. Gefordert werden bislang nicht näher bezifferte Schadensersatzleistungen. Der Streit dreht sich um den Song ‚Moonraker‘, der von John Holiday interpretiert wurde. Nach Angaben von Hirose Enterprise soll Beyoncé für ‚Alien Superstar‘, das 2022 auf ihrem Album ‚Renaissance‘ erschien, die gesprochene Einleitung des Stücks übernommen haben, ohne vor der Veröffentlichung des Albums die dafür erforderliche Lizenz einzuholen.

Den Gerichtsunterlagen zufolge soll Beyoncés Team später zwar versucht haben, eine entsprechende Genehmigung zu bekommen. Diese sei jedoch lediglich bei Sänger John Holiday angefragt worden und nicht bei Hirose Enterprise. Das Unternehmen argumentiert, Holiday habe seine Rechte an dem Werk bereits vor Jahrzehnten übertragen. Hirose Enterprise wirft Beyoncé und den beteiligten Musikunternehmen außerdem vor, über die behauptete Urheberrechtsverletzung informiert worden zu sein. Trotzdem sei ‚Renaissance‘ weiterhin ohne entsprechende Änderungen verkauft worden. Nun fordert das Unternehmen, dass ein Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, die Beyoncé daran hindern soll, mit ‚Alien Superstar‘ weiterhin Einnahmen zu erzielen. Zusätzlich werden nicht näher bezifferte Schadensersatzforderungen geltend gemacht.

‚Alien Superstar‘ beginnt mit einer gesprochenen Ansage: „Bitte keine Panik, bleiben Sie ruhig. Versuchen Sie nicht, die Tanzfläche zu verlassen. Das DJ-Pult führt einen Test zur Fehlerbehebung des gesamten Systems durch.“ Anschließend setzt Beyoncé mit den Worten ein: „Ich bin einzigartig, ich bin die Nummer eins, ich bin die Einzige. Verschwende nicht einmal deine Zeit damit, mit mir konkurrieren zu wollen.“