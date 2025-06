Musik Jay-Z überrascht mit Auftritt bei Beyoncé-Konzert

Beyoncé and Jay-Z attend the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 11:36 Uhr

Jay-Z sorgte am Sonntagabend (22. Juni) für eine Überraschung, als er während eines Konzerts von Beyoncé in Paris auftrat.

Die 43-jährige Sängerin holte ihren Ehemann auf die Bühne des Stade de France, während ihrer dritten ‚Cowboy Carter Tour‘-Show in der Stadt. Gemeinsam sangen sie ‚Crazy in Love‘ – zum ersten Mal seit über sechs Jahren.

Fanaufnahmen, die online kursieren – darunter ein Clip von Cardi B, die im Publikum war – zeigen, wie Beyoncé während ‚Crazy in Love‘ zur Seite tritt, als Jay plötzlich auf die Bühne kommt, um seinen Rap-Part zu performen. Zusätzlich trat Jay-Z auch bei einer Version von ‚Drunk in Love‘ aus dem Jahr 2013 auf, die mit ‚Partition‘ gemixt wurde. Außerdem performte er seinen eigenen Song ‚N***** in Paris‘, der ursprünglich in Zusammenarbeit mit Kanye West entstanden war.

Das letzte Mal stand das Ehepaar beim Global Citizen Festival: Mandela 100 im Dezember 2018 in Johannesburg, Südafrika, gemeinsam auf der Bühne. Das Duett markierte zugleich das erste Mal, dass Beyoncé ‚Drunk in Love‘ auf ihrer ‚Cowboy Carter Tour‘ performte.

Auch sonst gab es bei den Paris-Konzerten einige Überraschungen in der Setlist. Am 19. Juni war Miley Cyrus ein Überraschungsgast. Sie trat gemeinsam mit der früheren Destiny’s Child-Sängerin zum ersten Mal live mit ihrer gemeinsamen Ballade ‚II Most Wanted‘ auf. Bevor Miley aus einer Öffnung auf der Bühne auftauchte, schwärmte Beyoncé: „Ich bin so aufgeregt, weil ich etwas ganz besonderes für euch machen wollte. Ich könnte das ohne die Hilfe dieser jungen Lady nicht machen, also will ich, dass ihr so laut schreit, wie ihr könnt.“