Musik Beyoncés ‚Cowboy Carter‘-Tour als erfolgreichste Solo-Tour des Jahres gekrönt

Beyonce - Tottenham Hotspur Stadium 2025 - Julian Dakdoul and Andrew White BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 11:00 Uhr

Beyoncés 'Cowboy Carter'-Tour als erfolgreichste Solo-Tour des Jahres gekrönt.

Beyoncé hat den Jahresend-Touringbericht 2025 von ‚Billboard‘ angeführt: ‚Cowboy Carter‘ beendete das Jahr als umsatzstärkste Solo-Tournee des Jahres.

Die Tournee spielte bei 32 Shows insgesamt 407,6 Millionen US-Dollar [ca. 347 Millionen Euro] ein. Insgesamt besuchten 1,6 Millionen Fans die Konzerte. Die Konzertreise folgte einem Residenz-ähnlichen Konzept in neun Städten. ‚Billboard‘ bestätigte außerdem, dass ‚Cowboy Carter‘ nun die umsatzstärkste Country-Tour aller Zeiten ist. Das Ergebnis markiert einen weiteren großen Meilenstein in Beyoncés Tour-Karriere. Zudem reiht sie sich damit in eine kleine Gruppe von Künstlern ein, die mit mehreren Tourneen die 400-Millionen-Dollar-Marke überschritten haben. Sie ist die erste amerikanische Künstlerin, der dies gleich zweimal gelungen ist.

Anfang des Jahres absolvierte die ‚Crazy In Love‘-Sängerin fünf Konzerte im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, und spielte dabei deutlich über 50 Millionen US-Dollar [ca. 42,6 Millionen Euro] ein – bei 217.000 verkauften Tickets. Wie das ‚Rolling Stone‘-Magazin berichtete, war die Los-Angeles-Serie der bislang „größte gemeldete Einzel-Spielort-Auftritt“ des Jahres. Zudem handelte es sich um den fünftumsatzstärksten Tour-Stopp in der Geschichte der ‚Billboard Boxscore‘-Charts – übertroffen nur von U2 im Sphere in Las Vegas (2023 und 2024), Harry Styles im Madison Square Garden in New York (2022) sowie Take That mit ihrer Wembley-Stadion-Reihe im Jahr 2011.

Gleichzeitig war es der umsatzstärkste Einzel-Spielort-Auftritt einer Künstlerin in der Geschichte. Beyoncé startete ihre Tour am 28. April und kehrte am 1., 4., 7. und 9. Mai an den Veranstaltungsort zurück. Pro Abend erzielte sie durchschnittlich 11,1 Millionen US-Dollar [ca. 9,5 Millionen Euro] Umsatz, bei jeweils mehr als 43.000 Fans im Publikum.