Stars Beyoncés Mutter wollte, dass sie bei ihren Bühnenshows kürzer tritt

Beyonce and Tina Knowles Musafa Disney premiere 2024 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 09:30 Uhr

Beyoncés Mutter wollte, dass sie bei ihren Bühnenshows kürzer tritt.

Beyoncé musste während ihrer ‚Cowboy Carter‘-Tour einige brenzlige Momente überstehen.

Nach einem gefährlichen Zwischenfall im vergangenen Jahr soll ihre Mutter Tina Knowles die Sängerin eindringlich gebeten haben, bei ihren spektakulären Bühneneinlagen etwas vorsichtiger zu sein. Die 45-jährige Musikerin trat im Juni 2025 im NRG Stadium in Houston, Texas, auf, als es während der Show zu einer dramatischen Panne kam. Beyoncé saß auf einem fliegenden roten Cabriolet und sang ’16 Carriages‘, als sich das Fahrzeug in der Luft plötzlich stark zur Seite neigte. Die Sängerin drohte dabei, aus dem Wagen zu fallen. Ihre Mutter Tina Knowles bekam den Vorfall aus nächster Nähe mit und machte sich große Sorgen um ihre Tochter. Im Gespräch mit der ‚The Sun‘-Kolumne ‚Bizarre‘ schilderte sie die Situation: „Es war schrecklich. Ich musste mich durch die Menge kämpfen.“

Knowles habe sofort verstanden, dass etwas nicht stimmte. Dennoch habe Beyoncé professionell weitergesungen, während sie versuchte, sich im Wagen festzuhalten. „Sie flog durch die Luft, und ich dachte nur: ‚Oh mein Gott'“, erinnerte sich die Mutter. „Sie hielt sich fest, damit sie nicht herausfiel. Es war so gefährlich.“ Als sie ihre Tochter schließlich erreicht habe, sei ihr vor allem ein Gedanke durch den Kopf gegangen: „Ich sagte: ‚Kannst du bitte aufhören, zu fliegen, dich zu überschlagen und all diese verrückten Sachen zu machen?'“ Knowles habe Beyoncé erleichtert umarmt. Doch die Sängerin habe trotz der gefährlichen Situation an ihre Show gedacht: „Ich hielt sie fest und war so erleichtert. Und sie sagte: ‚Mom, lass mich los. Ich muss eine Show machen.'“

Der Vorfall wurde damals auf TikTok verbreitet und sorgte für Aufsehen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Beyoncé offenbar mit einem Sicherheitsgeschirr gesichert auf dem roten Cabriolet sitzt und sich an einem der daran befestigten Seile festhält. Als das Fahrzeug plötzlich in eine gefährliche Schräglage gerät, ruft sie mehrfach ins Mikrofon: „Stopp, stopp, stopp, stopp.“ Die Musik wird unterbrochen. Beyoncé blickt zunächst auf den Boden und dann wieder nach oben, bevor sie sich dem jubelnden Publikum zuwendet. Nach wenigen Sekunden sagt sie: „Danke für eure Geduld.“ Das Auto wird anschließend langsam abgesenkt. Je näher es dem Boden kommt, desto mehr stabilisiert sich die Konstruktion. Beyoncé kann wieder ihre ursprüngliche Sitzposition einnehmen, bevor die Lichter ausgehen. Kurz darauf verlässt sie die Bühne für einen Moment, kehrt jedoch zurück und beendet ihren Auftritt. Mit einem Lächeln richtet sie sich an die Fans: „Wenn ich jemals falle, weiß ich, dass ihr mich auffangen würdet.“

Der Zwischenfall in Houston war nicht die einzige technische Panne während der Tour. Bereits wenige Wochen zuvor hatte Beyoncé im SoFi Stadium in Kalifornien mit einer anderen Herausforderung zu kämpfen. Während des Abschnitts zu ‚Cozy‘, bei dem sie von goldenen Rahmen umgeben wird, suchte die ehemalige Destiny’s-Child-Sängerin offenbar nach ihrer vorgesehenen Position. Online veröffentlichte Videos zeigen, dass ihr Platz nicht richtig erkennbar war. Während sich die Roboterarme mit den Rahmen um sie herum bewegten, wirkte Beyoncé sichtlich verwirrt. Sie musste ihren Auftritt fortsetzen und dabei den mechanischen Bühnenelementen ausweichen. Auch ihre Tochter Blue Ivy, die als Tänzerin Teil der Tour war, half ihrer Mutter während einer Show aus einer brenzligen Situation. Bei einer Performance von ‚Crazy in Love‘ drohte sich ein Ohrring in Beyoncés Haaren zu verfangen. Die 14-Jährige griff ein und löste das Schmuckstück, bevor es zum Problem werden konnte. Trotz der technischen Schwierigkeiten setzte Beyoncé ihre Tour fort. Ihre Mutter dürfte die spektakulären Einlagen allerdings seit dem Vorfall in Houston mit besonderer Sorge verfolgen.