Musik Jay-Z erhält Warnung wegen strenger Sperrstunde bei London-Konzerten

Jay-Z at World Cup 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 11:00 Uhr

Jay-Z erhält Warnung wegen strenger Sperrstunde bei London-Konzerten.

Jay-Z wurde gewarnt, dass ihm ein hohes Bußgeld drohen könnte, falls er sich bei seinen beiden London-Konzerten im Rahmen seiner ‚JAŸ-Z30‘-Tour verspätet.

Der 56-jährige Rapper trat am Freitagabend (04. September) und Samstagabend (05. September) im Tottenham Hotspur Stadium in Nord-London auf. Doch der Star von ’99 Problems‘ hatte eine strenge Sperrstunde einzuhalten. Ein Insider sagte der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Jay und sein Team wurden gewarnt, dass Verspätungen hier – anders als in anderen Veranstaltungsorten – einfach nicht toleriert werden. Es wurde allen sehr deutlich gemacht, dass die harte Sperrstunde sie Zehntausende Pfund kosten könnte.“

Von Jay-Z wurde erwartet, dass er um 20 Uhr beginnt, und es soll eine Sperrstunde um 22:30 Uhr gegeben haben. Laut dem Bericht wurde ein Mitglied von Jay-Zs Tourteam dabei gehört, wie es sagte: „Wir müssen um 20 Uhr anfangen, da wir wegen der sehr strengen Sperrstunde um 22:30 Uhr hier gewarnt wurden.“ Der Star von ‚Empire State of Mind‘ soll am Freitagabend erst um 20:30 Uhr aufgetaucht sein und scheinbar sechs Minuten überzogen haben. Am Samstag war er jedoch pünktlich.

Mehrere Prominente waren an den beiden Abenden anwesend, um Jay zu sehen, darunter David Beckham und Madonna. Während seine Mini-London-Tour am Samstagabend zu Ende ging, hörte die Party in der Hauptstadt nicht auf. French Montana und DJ Khaled traten beide bei einer After-Show-Party im ‚Cirque‘ in Londons Bezirk Soho auf, die bis 4:30 Uhr morgens am Sonntag dauerte. Am ersten Abend seiner beiden London-Konzerte feierte Jay den Geburtstag seiner Frau Beyoncé mit Feuerwerk und einem gemeinsamen Geburtstagslied. Der Rapper, der 2008 mit der Sängerin von ‚Cowboy Carter‘ den Bund fürs Leben schloss, erwähnte Beyoncé von der Bühne des Tottenham Hotspur Stadiums aus, während sie ihren 45. Geburtstag am Freitag feierte. Nach einer kurzen Pause in seinem Auftritt, um Beyoncé zu ehren, die anwesend war, zündete ein spektakuläres Feuerwerk um das Stadion. Beyoncé, die mit Freunden in einer VIP-Lounge war, erschien auf der Großbildleinwand, während Jay-Z und das Publikum sie mit „Happy Birthday“ besangen. Die Popikone, die einen lässigen Kapuzenpulli trug, blies Küsse in die Menge, winkte den Fans zu und schien mit den Lippen die Worte „Oh mein Gott“ zu formen.