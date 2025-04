Stars Bibi Heinicke: Sie lässt sich spontan beim Shoppen tätowieren

Bibi Classen Bianca Heinicke in Berlin April 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2025, 16:00 Uhr

Bianca Heinicke ließ sich jetzt spontan beim Shoppen tätowieren und piercen.

Die 32-jährige Influencerin lässt ihre Fans nach einer langen Social Media-Pause wieder an ihrem alltäglichen Leben teilhaben. Auf Instagram teilt sie Einblicke in ihren Alltag, unter anderem vom Shoppen. Ein Ausflug in die Stadt nahm jetzt allerdings eine Wendung, die Bibi selbst vorher nicht eingeplant hatte.

„Wir wollten doch nur kurz Deko-Körbe in der Stadt besorgen … und plötzlich hatten wir insgesamt fünf neue Piercings und drei neue Tattoos“, schreibt Bibi auf Instagram zu einem Video. In dem Clip sieht man, wie die Content Creatorin, die als Teenager mit ihrem YouTube-Account ‚Bibi’s Beauty Palace‘ bekannt wurde, gemeinsam mit ihrer Freundin Mona Dung unterwegs ist. Sie lassen sich zusammen Piercings und Tattoos stechen. Bibis Nase ziert jetzt etwa ein goldener Ring und die Influencerin ist vom Ergebnis begeistert.

Was für ein Tattoo sie sich hat stechen lassen, verrät Bibi aber nicht. Ihre Freundin zeigt nach der spontanen Aktion ein Schleifchen-Bild am Oberschenkel, aber Bibis Tattoo-Stelle ist wohl zu intim, um sie zu demonstrieren. „Das geht jetzt bei mir nicht“, lacht die Influencerin, während sie keck an ihrem Hosenbund zieht.