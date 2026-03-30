Stars Kontroverse Aussagen der Kaulitz-Zwillinge: Das sagt Gustav Schäfer dazu

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 14:00 Uhr

Das sagt Gustav Schäfer zu den kontroversen Aussagen der Kaulitz-Zwillinge.

Die jüngsten Aussagen der Kaulitz-Zwillinge über die RTL-Show ‚Let’s Dance‘ haben für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Besonders brisant: Ihr eigener Bandkollege Gustav Schäfer steht aktuell als Kandidat auf dem Tanzparkett, doch Unterstützung von Bill Kaulitz und Tom Kaulitz scheint eher verhalten auszufallen. In ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ machten die Zwillinge kein Geheimnis daraus, dass sie wenig von der Show halten. Bill Kaulitz bezeichnete das Format sogar als „sch*** langweilig“ und räumte ein, sich die Sendung trotz Gustavs Teilnahme nicht anzusehen.

Diese Aussagen sorgten online für gemischte Reaktionen. Viele Fans warfen den Musikern vor, ihren Bandkollegen nicht ausreichend zu unterstützen. Schließlich verbindet die Mitglieder von Tokio Hotel eine jahrzehntelange gemeinsame Geschichte. Doch wie reagiert Gustav Schäfer selbst auf die Kritik seiner Kollegen? Der Schlagzeuger gibt sich überraschend gelassen. Nach einer Live-Show erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur ‚teleschau‘, dass sich die Aussagen der Zwillinge nicht gegen ihn persönlich gerichtet hätten: Sie hätten „nur gegen die Sendung gewettert – und nicht gegen mich“.

Auch die anfängliche Skepsis seiner Bandkollegen nimmt Schäfer mit Humor. Er erinnerte sich daran, dass Bill und Tom zu Beginn seiner Teilnahme eher überrascht reagiert hätten: „Bist du dir sicher?“ und „Wie stellst du dir das vor?“ seien typische Reaktionen gewesen. Inzwischen habe sich die Haltung jedoch verändert. Laut Schäfer unterstützen ihn die Kaulitz-Brüder durchaus, auch wenn sie die Show selbst nicht mögen. „Sie haben gesagt, ich mache das toll“, betonte er. Zudem verfolge das Duo seine Leistungen trotz allem aufmerksam. „Die supporten mich“, stellte der Drummer klar.