Stars Bill Murray räumt schwere Versäumnisse ein

Bang Showbiz | 28.01.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star gesteht, dass er einiges falsch gemacht hat im Leben.

Bill Murray hat in seinem Leben „einigen Schaden angerichtet“.

Der US-Schauspieler hat verraten, dass er am liebsten komplizierte Charaktere spielt, weil er sich oft in ihre Schwächen hineinversetzen kann. Auf dem Sundance Film Festival erklärte die Hollywood-Ikone: „Es ist immer interessant, wenn man jemanden spielt, der Schaden angerichtet hat. Ich weiß, dass ich einigen Schaden angerichtet habe.“

Laut dem 74-Jährigen seien die Fehler aber „unbewusst“ passiert. „Es ist eine Art Buße, [diese Charaktere] zu spielen und zu zeigen, dass man die Verantwortung dafür übernimmt“, offenbarte er. Welchen „Schaden“ er genau meinte, enthüllte der Star nicht.

Der ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘-Darsteller hat in seiner Karriere große Erfolge gefeiert. Allerdings räumt er auch Versäumnisse ein. „Ich bin faul gewesen. Ich habe keinen Agenten mehr, also bin ich nicht der erste, an den die Leute denken, wenn es um Studiofilme geht“, gestand er.

Murray deutete an, dass ihm einige seiner jüngsten Filmprojekte – darunter ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘ und ‚Ghostbusters: Frozen Empire‘ neuen Enthusiasmus gegeben haben. „Erst in diesem letzten Jahr, als ich diese [Indie-Filme] gemacht habe, bin ich wieder auf die Suche nach Material gegangen. Ich habe das Leben eines Basses gelebt… und darauf gewartet, dass etwas auf mich zukommt. Wenn etwas in meinem Mund landet, esse ich es“, so der Schauspieler.