Stars Bill und Tom Kaulitz: Deshalb fehlen sie auf Heidi Klums Halloween-Party

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 18:00 Uhr

Die Tokio-Hotel-Stars lassen Heidi Klums berüchtigte Halloween-Sause dieses Jahr ausfallen - das ist der Grund.

Bill und Tom Kaulitz verpassen Heidi Klums berühmte Halloween-Party dieses Jahr.

Weil bereits nach Bills Fehlen beim „HeidiFest“ über einen möglichen Streit mit seiner Schwägerin spekuliert worden war, griffen die Brüder das Thema in ihrem Podcast nun selbst auf. „Ich habe wieder viel gelesen, nach wie vor hacken die Leute darauf rum: Es gibt Streit, es gibt Stress im Hause Kaulitz-Klum“, sagte Tom Kaulitz in ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘. Bill zeigte sich von den Spekulationen ebenfalls überrascht: „Ich weiß aber gar nicht, wo das herkommt.“ Anschließend verkündeten die Zwillinge: „Wir werden Halloween nicht dabei sein dieses Jahr!“

Laut den Musikern gibt es einen ganz plausiblen Grund für ihre Abwesenheit. Neben Tom und Bill werden auch ihre Tokio-Hotel-Kollegen Georg Listing und Gustav Schäfer nicht zu der Feier reisen. Am Tag nach Halloween steht für die Band ein Konzert in Hamburg an. Einen Flug zwischen New York und Deutschland unmittelbar vor dem Auftritt wolle man vermeiden.

Tom möchte neuen Spekulationen frühzeitig entgegenwirken. Die Entscheidung habe „nichts mit Ehekrise zu tun, nichts mit Streit zu tun“. Anschließend stellte er ausdrücklich klar: „Es gibt keinen Krach, sondern wir spielen eine große ausverkaufte Show in Hamburg am nächsten Tag.“ Auch Bill verwies auf die beruflichen Verpflichtungen der Musiker. „Viele reden immer davon, als ob das eine Geburtstagsparty ist, oder ein privater Termin. Das sind ja alles berufliche Dinge, das ist ja unser Job.“ Der 37-Jährige ergänzte: „Jeder von uns hat einen ganz vollen Terminkalender.“