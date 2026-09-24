Stars Das sagt Bill Kaulitz über die Streit-Gerüchte

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz spricht über die Streit-Gerüchte mit Heidi Klum.

Bill Kaulitz hat erklärt, warum er bei Heidi Klums Wiesn-Party in München nicht dabei war.

Sein Fernbleiben vom sogenannten ‚HeidiFest‘ hatte zuvor Spekulationen ausgelöst, zwischen dem Tokio-Hotel-Sänger und seiner Schwägerin könne es möglicherweise Unstimmigkeiten geben. Nun stellte Kaulitz im gemeinsamen Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ klar, dass berufliche Verpflichtungen hinter seiner Abwesenheit steckten.

Während sich zahlreiche Prominente im Münchner Hofbräuhaus auf das bevorstehende Oktoberfest einstimmten, war Bill Kaulitz in Los Angeles. Dort stand für den 37-Jährigen ein bislang nicht näher bekanntes Projekt auf dem Programm. Er berichtete, dass er für eine größere Kampagne vor der Kamera gestanden habe. Details dazu dürfe er momentan allerdings noch nicht nennen. „Ich habe es leider nicht geschafft“, erklärte Kaulitz im Podcast. Er habe einen vollen Kalender und sei deshalb nicht nach München gekommen. Zugleich nahm er die Situation mit Humor: „Es ist ja auch nicht das ‚Bill-Fest‘, es ist das ‚HeidiFest‘.“

Sein Bruder Tom Kaulitz ließ sich die Feier an der Seite seiner Ehefrau Heidi Klum hingegen nicht entgehen. Er schilderte die Veranstaltung als ausgelassenen Abend und erzählte, dass er selbst ordentlich mitgefeiert habe. „Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was getrunken, stand wieder auf den Tischen und hab getanzt“, sagte der 36-Jährige. Offenbar blieb Bills Abwesenheit den Gästen nicht verborgen. Tom berichtete, mehrfach darauf angesprochen worden zu sein, wo sein Zwillingsbruder stecke. Einige Besucher hätten sich sogar darüber beschwert, dass sie auf ein gemeinsames Foto mit Bill gehofft hatten. Das habe ihn irgendwann amüsiert genervt reagieren lassen.

Bill selbst nahm die Tatsache, dass er auf der Feier vermisst wurde, dagegen mit sichtlichem Vergnügen auf. Dass die Gäste nach ihm gefragt hätten, schmeichelte ihm hörbar. Mehrfach sei ihm gesagt worden: „Es ist einfach nicht das Gleiche ohne dich.“ Auch daraus machte der Sänger einen Scherz über seine eigene Bedeutung für ausgelassene Partys. Wenn er nicht dabei sei, sei die Stimmung „nur noch halb so Fun“, witzelte Kaulitz. Tom habe derweil offenbar versucht, seinen Bruder würdig zu vertreten und nach eigener Aussage „doppelt Gas gegeben“.