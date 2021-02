01.02.2021 13:34 Uhr

Bill und Tom Kaulitz: Erste Zigaretten im Alter von sechs Jahren

Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz spricht in seiner Autobiografie „Career Suicide“ ganz offen über heikle Themen wie Sex und Drogen, aber auch über seine früheste Kindheit.

So verriet Bill Kaulitz jetzt, warum er und sein Bruder bereits mit sechs Jahren mit dem Rauchen begonnen haben. „Wir kennen so Verbote und Regeln gar nicht. Also das gab es bei uns einfach nicht. Wir hatten immer ein ganz offenes freundschaftliches Verhältnis“, verriet der 31-Jährige in Bezug auf seine Mutter im Interview mit dem Radiosender MDR JUMP.

Weiter sagte der Tokio-Hotel-Frontmann: „Und dann dachte meine Mama: Okay, dann ist auch das Coolste, ich sage einfach: ,Nee klar, ihr könnt rauchen. Wenn ihr rauchen wollt, dann macht das doch. Und so. Sagt mir nur Bescheid. Dann kann ich immer mal so checken.’ Tom und ich sind natürlich losgefahren. Wir haben uns gleich zwei Schachteln Zigaretten reingezogen. Und da war sie dann nicht happy drüber, als sie dann nach Hause kam.“

Drogen als Fluchtmöglichkeit

Für ihn und seinen Zwillingsbruder seien Drogen, gerade auf dem Höhepunkt des Erfolges, eine Möglichkeit zur Flucht gewesen. Täglich sei die Hamburger Villa, in der er und sein Bruder lebten, von Fans belagert worden, sodass die Zwillinge sich verschanzen mussten. „Irgendwann waren wir dann einfach gar nicht mehr draußen und hatten gar keinen Kontakt mehr zu der Außenwelt. Und dann waren wir eigentlich jeden Tag bekifft.“

Heute erscheint „Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre“, die erste Autobiografie von Bill Kaulitz.

